Beim Helsinki Festival hat die Dirigentinmit dem Finnischen Radio-Symphonieorchesterletzte Komposition, "Hush", uraufgeführt. Die vor wenigen Wochen ihrer Tumorerkrankung erlegene Komponistin schrieb das Werk im Wissen um ihren baldigen Tod. Das "unorganische Pochen" im dritten Satz lässt-Kritiker Michael Stallknecht schaudern: "Wer einmal in einem Kernspintomografen lag, kennt das Geräusch wie das Gefühl,zu werden. Danach brechen sich die Gefühle Bahn, die Saariaho, lange noch im Rollstuhl präsent, sonst vor der Öffentlichkeit verbarg: In einer freien Kadenz stößt der Solotrompeterin sein Instrument." Der vierte Satz "kehrt eher wieder in die Flächigkeit des Beginns zurück. ... Das persönliche Moment drängt sich also letztlich nicht in den Vordergrund: Wie alle bedeutende Musik ließe sich auch 'Hush' ohne den biografischen Kontext, sogar ohne Saariahos persönlichen Begleittext in der Partitur verstehen." Auf gibt es einen kleinen Eindruck des Werks.Es sollte eine große-Tour durch die größten Spielstätte Europas werden. Doch hatbeim Auftakt am Dienstagabend in La Côte-Saint-André den Sängernach der konzertanten Operaufführung hinter der Bühne. Er habe "die Nerven verloren", hat der Dirigent mittlerweile verlauten lassen, jede Schuld eingeräumt, um Entschuldigung gebeten und alle Termine in den nächsten Wochen abgesagt. Auch weil der Anlass nichtiger als nichtig war (Thomas hatte die Bühne auf der falschen Seite verlassen) ist Manuel Brug in der entsetzt und kann sich nicht vorstellen, dass Gardiners Karriere nach diesem Eklat wieder auf die Beine kommt. "'.' So schnell kann es gehen. Ob John Eliot Gardiner, der gewiss kein Straussianer ist, die lebenskluge wie messerscharf kurze Sentenz der 'Rosenkavalier'-Marschallin geläufig ist? Jetzt wird er wohl auf seiner Ökofarm in West Dorset sitzen und sich fragen, was aus demgeworden ist, eben 80 Jahre alt geworden, der vor kurzem vor einem Milliarden-TV-Publikum die Krönungsfeierlichkeiten seines alten Freundes Charles III. musikalisch einläuten durfte." Auch-Kritiker Ljubisa Tosic lässt es "letztlich ratlos zurück", wie der "nicht unbedingt als kompromissbereit geltende," hier "inakzeptabel aus seiner Machtrolle fiel".Bei aller Abscheu vor dem Übergriff kann dieser Eklat die Klassikwelt nicht überraschen, meint Egbert Tholl in der: Gardiners "Ensembles, die alle mit Solistinnen und Solisten besetzt sind, zählen zu den besten der Welt, doch kursieren auch Berichte von Sängerinnen, dieProben mit ihm verließen." Jan Brachmann ergänzt in der: "Auch wenn man nun wieder hört, dass Gardiner seit je zu Wutausbrüchen geneigt habe, so ist doch erstens sein Verhalten (weil man von Gardiners Ideen in den Ensembles wie in multinationalen Kreisen profitierte) langeworden und zweitens seine Entschuldigung einsichtig, weil Gardiner weiß, was er Thomas angetan hat und dass die Zeit einer Akzeptanz für solch ein Verhalten abgelaufen ist. Thomas und Gardiner müssen nun gemeinsam einen Weg finden, sich wieder respektvoll begegnen zu können. Gelingt dies nicht, wirdsein."Weiteres: Robert Mießner freut sich in derauf diversein diesem Herbst. Vor 90 Jahren enstand im Konzentrationslager Börgermoor das Häftlingslied "", erinnert Arno Widmann in der. In dergratuliert Wolfgang Schreiber dem Pianisten und Dirigentenzum 100. Geburtstag. Besprochen wirdAlbum "Sahel" ( taz ).