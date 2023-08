Wenn es einengibt, dann ist das die Schuld der, meint der Politologein der: "Anders als es das Bild einer vermeintlich unaufhaltsamen populistischen 'Welle' suggeriert, haben sich - darauf hat der amerikanische Politikwissenschaftler Larry Bartels hingewiesen - die Meinungen zu sensiblen Fragen wie Flüchtlingspolitik und Euro in den meisten Teilen Europas in den vergangenen Jahren kaum verschoben. Was sich verschoben hat: die Haltung von, die seit einigen Jahren viel eher bereit sind, mit Rechtspopulisten zu koalieren oder zumindest deren Rhetorik zu kopieren."Trockener, aber vielleicht stichhaltig, liest sich eine Analyse, dievom Institut für Demoskopie Allensbach in dervorlegt. Man habe zunächst durch gezielte Fragen herausgefunden, dassals gefestigt rechtsextrem gelten dürfen. Dann hat man den Befragten die Frage gestellt, welche gesellschaftlichen Entwicklungen ihnenbereiten: "Nicht ausgeprägt rechte AfD-Anhänger sagten zu 87 Prozent, es mache ihnen große Sorgen, dassnach Deutschland kommen, 31 Prozentpunkte mehr als bei der Gesamtbevölkerung, 73 Prozent zeigten sich sehr besorgt darüber, 'dass Gewalt und Kriminalität zunehmen', das sind 22 Prozentpunkte mehr als bei den Befragten insgesamt. Angesichts der Deutlichkeit dieses Ergebnisses kann man als sicher annehmen, dassund im hiermit verbundenen Thema der inneren Sicherheitdes Aufstiegs der AfD liegt." Lesenswert heute auch die Seite 3 der, die zwei Mitarbeiter von "Demos - Brandenburgisches Institut für Gemeinwesenberatung" begleitet, während sie zwischen rechten und linken Dörflern zu vermitteln suchen.In derschreibt Claus Leggewie über die "", die sich in den Sechzigerjahren im San Quentin State Prison in Kalifornien gründete. "Aryan Brotherhood ist gewissermaßen dereines weitverzweigten, unter diversen Phantasienamen verbreiteten arisch-nazistischen Komplexes, denbeim Aufmarsch weißer Suprematisten in Charlottesville 2017 als 'sehr feine Menschen' gewürdigt und im Januar 2021 unmissverständlich zumanimiert hat. Amerika soll frei sein von Nichtweißen, Juden und Schwulen. Die heutigen Protagonisten - Proud Boys, Oath Keepers, Threepercenters und QAnon - beerben ältere neonazistische Gruppen wie den Ku-Klux-Klan; zu ihnen stießen. Die Liste der Anschläge auf Abtreibungskliniken, Synagogen und Antifaschisten ist lang. Ihr Ruf reicht- und in die Hirne vermeintlicher Einzeltäter, die arische Botschaften aus dem Internet empfangen und sich zu Mordanschlägen hinreißen lassen."Das ständige Stochern vonin Werken vergangener Epochen engt für Philip Eppelsheim in derden Blick auf unsereein: "So wie echter Rassismus verharmlost wird, indem man von Otto bis Pippi alles unter Rassismusverdacht stellt, so wird auchforciert, wenn etwa Bücher, wie es in ihrer Entstehungszeit oder in der Zeit, in der sie spielen, üblich war. Ein eindringliches Beispiel hierfür ist die Diskussion über 'Tauben im Gras' von. Für Marcel Reich-Ranicki war der 1951 erschienene Roman große Literatur, künstlerisch der beste deutsche Roman seiner Zeit und seiner Generation. Nun, mehr als siebzig Jahre später, soll auch dieses Buch rassistisch, sexistisch und antisemitisch sein.", wenn geschlechtliche und sexuelle Vielfalt anerkannt werden", meint der Historiker, der gerade eine queere Geschichte Deutschlands von 1871 bis heute veröffentlicht hat, im Interview mit derüber das neue. Für ihn reiht es sich ein in eine lange Kette gesellschaftlicher Fortschritte: "Konservative haben in den Siebzigern behauptet, das Transsexuellengesetz werde dasbringen. Damals war das Renteneintrittsalter für Frauen niedriger als für Männer. Man hat gesagt, Männer würden plötzlich einen Transitionsprozess durchmachen, um ein paar Jahre früher in Rente gehen zu können."In derwarnt hingegen Deniz Yücel: "Erstmals in der bundesdeutschen Geschichte soll eine sexualpolitische Reform beschlossen werden, mit deren Regelungen der Gesetzgebergesellschaftlicher Normen Rechnung trägt. Vielmehr wollen die Koalitionspartner ein Gesetz durchpeitschen, ohne Rücksicht auf die Einwände zu nehmen, die vonvorgetragen werden."