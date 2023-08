Anatol Regnier (li.) und Dominik Graf: "Jeder schreibt für sich allein"

Die Feuilletons befassen sich mitneuem Essayfilm "Jeder schreibt für sich allein", der sich anhand von gleichnamigem Buch mit jenen Schriftstellern befasst, die in Nazi-Deutschland geblieben sind (unser erstes Resümee ). Zwar gibt es wenig Neues zu erfahren, schreibt Philipp Rhensius in der, "doch hier ist weniger das Was alsentscheidend. Vor allem moralisiert Graf in seinem Film nicht. Er zeigt die Autor*innen im historischen Kontext, statt sie mitzu verurteilen. ... Graf verstaut die Thematik nicht in der Schublade, sondern lässt sie offenstehen. ... Dasist die perfekte Form für besagte historische Überreste. Denn die Faszination des Fragments führt, von Nahem betrachtet, zum, aus der Distanz gesehen." Der Filmemacher "tut dabei alles, um den komplexen Stoff lebendig werden zu lassen", lobt Bert Rebhandl in der. "Regnier hat die Bühne, sein Buch und seine Beschäftigung ausführlich zu präsentieren. Graf aber nützt seinerseits, um eine avancierte Form von literaturhistorischer Dokumentation zu schaffen, in der eben nicht nur das gesprochene und das geschriebene Wort eine Rolle spielen, sondern auch jede erdenkliche Form von Dokument."-Kritker Daniel Kothenschulte findet diesen Film vor allem auch inmeisterlich: "In einer diskursiv hoch stimulierenden Montage aus Anatol Regniers moderierten Forschungsreisen und pointierten Interview-Auszügen verlässt Graf die Konventionen des großen Kinodokumentarfilms. In einer Artstellt er dem Wortfluss einen Found-Footage-Bildfluss gegenüber. Vielfach sind es Amateuraufnahmen der NS-Zeit, die hier weniger illustrieren als Kontexte setzen oder schlicht die Wahrnehmung stimulieren, die Tongestaltung wirkt ähnlich." Fabian Tietke kommt der Film imein bisschen zu immunisiert vor: "Regnier, der Produzent Günter Rohrbach, der Sachbuchautor Florian Illies und der Lyriker und Literaturkritiker Albert von Schirnding liegen in vielen Punkten nah beieinander. Vor allem die Literaturkritikerin Julia Voss hebt sich davon ab, aber man hätte sich durchaus auchhinsichtlich Grafsin dem Film gewünscht. Man kann ja durchaus darüber streiten, wie komplexist."Außerdem: Für die spricht Chris Schinke mit dem amerikanischen Regisseur, der in seinem ( bei uns und im Tagesspiegel besprochener) Film "The Inspection" seine Erfahrungen alsverarbeitet. Die, die sichfür sein Biopic überaufgesetzt und damitprovoziert hat, hätte er sich auch gut sparen können, findet Andreas Busche im. De Agenturen melden , dass"Das Lehrerzimmer" (unsere Kritik ) für eine Oscarnominierung eingereicht wird.Besprochen werdenbritische Martial-Arts-Komödie "Polite Society", in der eine junge pakistanische Stuntfrau in London ihre Schwester vo einer arrangierten Ehe retten muss ("Sind solche Kämpferinnen nichtals all die Franchise-Superhelden", fragt sich Annett Scheffel in der FAZ ),"Elefant" ( taz FR ),"Jeanne du Barry" ( Standard ), die neue "Star Wars"-Serie "Ahsoka" ( FAZ , mehr dazu hier ) und die-Doku "Heard vs Depp" ( FAZ ), Außerdem informiert die, welche Filme sich in dieser Woche lohnen und welche nicht.