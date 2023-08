In Buxtehude sind gerade 381 Stellen für ErzieherInnen in Kindergärten ausgeschrieben. In der Kindertagesstätte "Wilde Hummeln" wurde einer Mitarbeiterin dennoch. Grund war keineswegs mangelnde Qualifikation, sondern die einfache Tatsache, dass siewar, berichtet Helmut Ortner bei. Dazu muss man wissen, dass die kirchlichen Unternehmen Diakonie (evangelisch) und Caritas (katholisch) zu denin Deutschland gehören. Die Kirchen betreiben Tausende von Kindergärten und anderen Einrichtungen - und diese werden nicht aus Kirchensteuern finanziert. Als "Tendenzbetriebe" haben sie ein, das Kündigungen gestattet: "Ob Kita oder Einrichtungen in anderen sozialen Bereichen, etwa in der Jugendarbeit, der Sucht-Prävention, der Altenpflege sowie den vielfältigen Beratungszentren in kirchlicher Trägerschaft:. Warum aber wird das kirchliche Arbeitsrecht dann dem staatlichen Arbeitsrecht nicht angeglichen? Tatsache ist: An diein kirchlichen Einrichtungen sind auch im Jahre 2023 noch immer Beschäftigte minderen Rechts. Ein unhaltbarer Zustand."

Koran - Verbrennungen sind "vulgär", aber doch als freie Meinungsäußerungen von der liberalen Verfassung geschützt, wendet Hamed Abdel - Samad in der NZZ gegen Pläne ein, Koran-Verbrennungen zu verbieten. "Muslime beanspruchen die Glaubensfreiheit in Europa, lehnen aber andere freiheitliche Grundrechte ab. So etwa das Recht der Muslime auf Autonomie des eigenen Körpers und sexuelle Selbstbestimmung sowie das Recht der Islamkritiker, die Religion zu kritisieren. Schweden und Dänemark erwägen nun Schritte, um Koran-Verbrennungen in Zukunft strafrechtlich verfolgen zu können. Einerseits wollen sie die Gefühle der Muslime nicht verletzen, andererseits geht es ihnen um die innere Sicherheit und um die politischen wie auch wirtschaftlichen Beziehungen zu islamischen Staaten. Das ist die falsche Antwort, sie öffnet das Tor zur Hölle . (…) Der Staat darf die Meinungsfreiheit nicht einschränken, in der Hoffnung, die Gefühle der Muslime und die innere Sicherheit zu schützen. In diesem Kampf um die Meinungsfreiheit darf die Grundlage nicht verlorengehen. Denn wenn der Staat das Demonstrationsrecht zum Schutz der inneren Sicherheit einschränkt, ist das ein Kniefall vor Provokateuren und radikalen Islamisten."

"Die Bundesregierung nimmt die medizinischen Langzeitfolgen der Coronapandemie ernst, aber nicht die psychischen und sozialen", klagt der Sozialforscher, der eine Studie zum Thema durchgeführt hat und herausfand, dass die gesamte Gesellschaft an einer Artleidet. Im Interview mit Sabine am Orde von der erläutert er seine These so: "Da weiß man, dass das wahre Ausmaß einer Belastung sich erst zeigt, wenn man die akute Krise eigentlich schon hinter sich hat. Einen solchen Effekt beobachten wir, bei jungen Leuten besonders stark. Wir haben es mit einer psychisch sehr belasteten, sehr erschöpften Bevölkerung zu tun. Die bräuchte. Aber stattdessen stehen wir vor den nächsten Krisen:, vielleicht auch noch eine Fluchtbewegung. Auch diese Krisen können von einem Individuum nicht mit eigenen Ressourcen bewältigt werden. Es ist die nächste Überforderung." Ist natürlich ein Ding, dass sich die Regierung nicht darum kümmert.In der rollt Oliver Maksan detailliert die Rufmordkampagne gegennochmal auf (unsere Resümees ). Mansour droht, rechtliche Schritte gegen die Websiteeinzuleiten - sie hatte den Mansour-Text von James Jackson veröffentlicht. Mansour fordertauf, den Text zu depublizieren, das Magazin ist dem bislang aber nicht nachgekommen. Jetzt hat die Website dem Unterlassungsgesuch zwar, allerdings nur unter der Bedingung: Mansour soll nicht darüber reden. "Für den Integrationsexperten, dessen Reputation tagelang am seidenen Faden hing, ist das nicht annehmbar, wie er dersagt", kommentiert Maksan. Damit wären zwar die Behauptungen über ihn aus der Welt, aber er würde einenverpasst bekommen. Gleichzeitig hat Mansour an viele Medien ein Dossier geschickt, das die Anschuldigungen gegen ihn widerlegt. "Das überzeugt immer mehr Medien. Die Gewichte neigen sich zu Mansours Gunsten."

Politik

In kaum einem Land ist es so leicht, die Demokratie auszuhöhlen wie in Israel, erklärt die Verfassungsrechtlerin Suzie Navot auf ZeitOnline: Israel hat zwar eine Menge Grundgesetze, aber keine Verfassung im eigentlichen Sinne. Zudem mangele es an Checks and Balances: "In vielen Ländern besteht die Legislative etwa aus zwei Kammern; in manchen Fällen verfügt der Präsident des Landes über ein Vetorecht bei der Gesetzgebung; oder eine föderale Struktur sorgt für die Dezentralisierung der Macht. Dazu kommen internationale Organisationen und Gerichte wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. (…) Unter den sogenannten freiheitlichen Staaten ist Israel der einzige, in dem politische Macht nicht auf verschiedene Institutionen verteilt ist. Die Knesset hat 120 Sitze, und um ein Grundgesetz umzuschreiben, sind lediglich 61 Mandate nötig. 61 Stimmen sind alles, was man braucht, um die politische Struktur des Landes zu verändern, in die Autorität der Gerichte einzugreifen, Israel in ein undemokratisches Land zu verwandeln und Menschenrechte einzuschränken oder sogar abzuschaffen."