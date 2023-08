Zeigt die Ängste junger Menschen im Iran: "Critical Zone"

Der Film des iranischen Regisseurs, "Critical Zone", läuft auf dem Filmfestival- aber in Abwesenheit des Regisseurs, meldet Christiane Peitz im: Die online vorliegenden Clips aus dem Film versprechen "einen wilden Ritt durch den Underground von Teheran, ein Roadmovie als Momentaufnahme derjunger Menschen im Iran. ... Das iranische Sicherheitsministerium hat den 36-jährigen Ahmadzadeh einbestellt, bereits letztes Jahr wurde er festgenommen und saß einige Tage in Haft. Jetzt wurdeund man forderte ihn auf, 'Critical Zone' aus dem Locarno-Programm zurückzuziehen. Der Film, ohne Genehmigung und teils mit versteckter Kamera gedreht, wird trotzdem dort laufen. ... Willkür, Schikanen, Festnahmen, es geht immer weiter. Auch mitgegen jüngere Filmkünstler, die weniger Schutz durch internationale Bekanntheit genießen." Auch deshalb empfiehlt Peitz dem Berliner Publikum eine aktuelle Open-Air-Kino-Reihe ( PDF ) mit Filmen aus dem Iran.Auf kommt Rüdiger Suchsland auf ein Gespräch von vor wenigen Tagen mit Annette Hess zu sprechen, die die "" als endgültig geplatzt bezeichnet und auch ansonsten in Sachen gescheiterter Serienboom "kein Blatt vor den Mund nimmt", wie sich Suchsland freut. "Die Lage ist tatsächlich, und der aktuelle Streik der Drehbuchautorinnen und Schauspieler in Hollywood wird alles noch etwas schlimmer machen:streicht seine deutschen Fictionproduktionen,kürzt massiv,verhandelt mit Banken wegen neuer Kredite. Der vielmilliardenschwere Streamingboom, angeblich das Geschäft der Zukunft, ist erst einmal gestoppt. Alles wird. Angebote und Plattformen werden ganz verschwinden. 'Der Markt ist gesättigt' heißt das im Kapitalismusdeutsch. Und wenn die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland nicht nur 'Funk', sondern einen Funken Verstand und Kundenverständnis und kreativen Esprit hätten, und klüger wären, als sie sind, dann würden sie längst nicht nur ihr Programm in sogenannten Mediatheken zum Nachgucken anbieten, sondern ... ihre ganzen Mediatheken zu einer großenzusammenschmeißen".Weitere Artikel: In dergibt es Streit zwischen der Rundfunkaufsichtsbehörde und, weil der US-Konzern eine Serie übernun doch nicht produzieren will, meldet Anna Vollmer in der. Inärgert man sich über die in Sachenarg unsensible Werbekampagne zum ""-Phänomen, meldet Nadine A. Brügger in der. Pascal Blum berichtet imvom Auftakt des Filmfestivals. Auf stimmt Rüdiger Suchsland auf das Festival ein. Johanna Adorján spricht für die SZ mit der Schauspielerin, die derzeit in"Im Herzen jung" (besprochen bei Artechock und bei uns ) zu sehen ist. Dass der neue ""-Blockbuster gefloppt ist, habe vor allem mit dessen "woke" Agenda zu tun, glaubt Jörg Wimalasena in der: Das Publikum wolle einfach keine starken Frauen neben Indiana Jones - dass zumindest in Teil 1 und Teil 2 der Archäologen-Sause nicht minder starke Frauen an Indys Seite stehen, erwähnt er allerdings nicht.Besprochen werdenDiskurskomödie "Geschlechterkampf - Das Ende des Patriarchats" ( Tsp Artechock ),demnächst aufgezeigtes, kolumbianisches Drama "The Kings of the World" ( NZZ ),' "Nachtkatzen" (es geht um "", stellt Fritz Göttler in derfest), die zwei auf Romanen vonbasierendeen Serien "Normal People" und "Conversations with Friends" ( FAZ ), ein neuer "Teenage Mutant Ninja Turtles"-Film ("extrem charmant und solide", freut sich Juliane Liebert in der) und die auf gezeigte Miniserie "Mein Glückstag" aus Peru ( FAZ ).