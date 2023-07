Man sieht ja die Literatur vor lauter "" nicht mehr, stellt die Literatursoziologin Carolin Amlinger in derfest. Auch in eher fernliegenden Fällen werden neue Romane von den Verlagen als "Buch der Stunde", mindestens aber als "Kommentar zur Gegenwart" lanciert: "Der Modus der Zeitdiagnostik, den man eher im Sachbuch-Segment vermutet, ist fester Bestandteil der literarischen Wertungskommunikation geworden. ... Ereignisse, Texte oder Personen werden in der Krisenwahrnehmung vor allem dann öffentlich, wenn sie auf digitalen Plattformen Beachtung erfahren.sind eine Referenz auf dieses digitale Kommunikationsgeschehen, um an dessen Beachtung zu partizipieren., indem sie an ihrer öffentlichen Verhandlung teilnehmen und weniger im literarischen Modus des 'als ob' in reflektierter Distanz zu ihr treten. ... Mit der verkaufslogischen Präsentation von Gegenwartsliteratur als Debattenbeitrag nötigt man ihr Kriterien auf, die sich außerhalb der ästhetischen Welt befinden, in dem politischen und ethischen Miteinander. Dieses Lesen entspricht dem.""Ich habe jeglichen Appetit verloren", schreibt in einem langen, bedrückenden Posting auf, wo der seit einem schweren Sturz gelähmte Schriftsteller seinen mehrmonatigendokumentiert. Lust auf Filme hat er keine, die Libido ist dahin - nachts ist er allein mit seiner Angst. Mittlerweile erhält er: "Ich habe sie stets vermieden, weil ich nicht an meinem Gehirn herumspielen wollte, das ich brauche, um ein Schriftsteller zu sein. Aber das liegt nun hinter mir. Ich leide mehr als ich es verdiene. Ich kann nicht glauben, dass ich seit drei Wochen in einer Demenzabteilung liege, weil sie nur dort Platz für mich gefunden haben.. Die Schreie und das Geheul sind sehr verstörend. Zuvor habe ich ein glückliches Leben geführt, ich hatte alles Glück der Welt. Jetzt ist all das dahin. ... Ich kann mir nichts mehr ausdenken, um mir damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen - mir scheint es viel zu künstlich im Angesicht dieser."Außerdem: Für den porträtiert Ute Büsing die Schriftstellerin, die eben ihren ( hier in derbesprochenen) Debütroman "Der Kaninchenstall" veröffentlicht hat.setzt hier und dort in der NZZ sein Kriegstagebuch ausfort. Der Schriftsteller schreibt in derüber dieum seinen Vater.Besprochen werden unter anderem"Hunde und andere" ( taz ),Erinnerungsband "Die ersten zehn Jahre" ( NZZ ), der Sammelband "Oh Boy: Männlichkeit*en heute" ( TA ) und' "Die Krume Brot" (SZ).In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Jan Brachmann über"Roggen reift":"Roggen reift, die Fluren gluten,Und der Wind jagt launisch wild ..."