Immer wieder testenihre Grenzen aus und immer wieder lässt sich der Westen von ihnen an der Nase herumführen, ärgern sich in derdie beiden Bosnien-Kenner Manfred Dauster und Alexander Rhotert zum Jahrestag des Genozids von Srebrenica: "Vor einem Jahr, am 11. Juli 2022, hielt der Hohe Repräsentant Christian Schmidt eine 'Nie wieder'-Rede in Srebrenica. Gleichzeitig beseitigten Serben im nur 15 Kilometer entfernten Kravica Spuren in einer Lagerhalle, in der serbische Soldaten im Juli 1995 über 1.300 Menschen ermordet hatten. Das UN-Tribunal hatte die Lagerhalle als Tatort deklariert. Diesehätte Schmidt mit einer Unterschrift erhalten können. Durchist auf dem Westbalkan eine brisante Gemengelage entstanden. Von Belgrad initiierte Angriffe, wie die auf die Nato-Schutztruppe KFOR in Kosovo Ende Mai, könnten Bosniensetzen. Es reicht nicht, einmal im Jahr in Srebrenica eine Rede zu halten, und zugleich dabei zuzusehen, wie Milorad Dodikaufstellt."Erich Rathfelder, langjähriger-Korrespondent, besucht zum Jahrestags von Srebrenica den Ort des Verbrechens und trifft dort Überlebende: "Munira Subašić ist bis heute das Gesicht der Überlebenden, die Repräsentantin der, sie spricht für die gefolterten, vergewaltigten und getöteten Menschen. Die Endsiebzigerin spricht über das Leben in der Stadt, wie es einst war, als in ihrem Wohnblock noch Serben, Kroaten, Juden und Bosniaken Tür an Tür lebten, als man die religiösen Feste gemeinsam feierte: 'Es war eine glückliche Zeit.' Subašić weiß, wie aus dem Nichts heraus die Hölle sich öffnen kann. Sie ist nicht naiv. Sie verfolgt alle Reden der serbischen Extremisten. Ihre Sprache klinge heute wieder wie am Anfang des Krieges 1992. Plötzlich waren 1992 viele der serbischen Bewohner der Stadt verschwunden, sie waren, die Stadt wurde dann umzingelt und beschossen."Im Gespräch mit Sophie Tiedemann beklagt, Überlebende des Genozid von Srebrenica, dass das Gesetz, das dasunter Strafe stellt, nicht innerhalb der Republika Srpska entstand, sondern von "außen diktiert" wurde: "Wenn man weiterhin Politiker an der Macht hat, die davon leben, den Hass weiter zu schüren, wird sich nichts ändern. Die heutige Generation lebt, in dem gleichen Koma wie wir. Sie kommen nicht weiter, weil ihnen falsche Helden eingetrichtert werden. Helden, die eigentlichsind."Natürlich wissen die Ukrainer, dass sie nicht in diekönnen, solange der Krieg andauert, aber sie möchten wenigstens eine Einladung erhalten, schreibt imund unterfüttert seine Mahnung mit eigenen Beobachtungen aus dem kriegsversehrten Land. Nach 500 Tagen seien die Menschen erschöpft, ausgepowert und um fünf Jahre gealtert: "In einer kürzlich durchgeführten Umfrage gaben 78 Prozent der Ukrainer an, dass enge Familienangehörige oder Freunde seit der russischen Invasion im vergangenen Jahr verwundet oder getötet wurden. Der Schmerz wird teilweise durch dasüberdeckt, aber nach dem Krieg wird das Land mit einem weit verbreiteten Trauma konfrontiert sein... In einer weiteren Umfrage gaben 87 Prozent der Ukrainer an, sie sähen die Zukunft ihres Landes optimistisch, doch privat herrscht eine zunehmend nüchterne Stimmung. Uns wurde gesagt, dass inzwischen jedes fünfte ukrainische Kind im Ausland lebt".Mit seiner Meuterei hat Jewgeni Prigoschin vieles geklärt, aber fast nichts verändert, beobachtetin der: Die Eliten zogen Putin vor, und die restliche Bevölkerung begnügte sich mit lustigen Memes im Internet: "Was jedoch Prigoschin betrifft, der Putins Bestrafung als Verräter entging und seine Zelte in Belarus aufschlug, so könnte er im Weiterenwerden - seine Erfahrung, die keine moralischen Grenzen kennt, ist schließlich unschätzbar wertvoll für die Zerstörung des Westens. Ein zweiter Prigoschin, der das Vertrauen des Präsidenten gleichermaßen genießt, findet sich nicht so leicht. Die Stalin'sche Losung aus der Zeit des Großen Terrors ', für heute trägst du die Verantwortung!' lässt sich auch auf Prigoschin beziehen." Jerofejew hat den Artikel wohl geschrieben, bevor bekannt wurde, dass sich Putin und Prigoschin ein paar Tage nach der Meutereihaben (mehr hier ) - an seiner Einschätzung wird es wohl nichts ändern.Selbstverständlich müssen wir die Ukraine im Kampf gegen Russland unterstützen, schreibtin der, aber: "Wir verschließen die Augen davor, wie der ukrainische Kampf von der dominanten Clique der Oligarchen monopolisiert wird, sodass wir nicht überrascht sein sollten, wenn die Nachkriegs-Ukraine dervor dem Krieg ähnelt, die von großen westlichen Konzernen kolonisiert wird, die das beste Land und die natürlichen Ressourcen kontrollieren - kurz gesagt, wir leiden in dem schrecklichen Krieg, aber wir sind blind für die Tatsache, dass sich unsere Feinde unsere Erfolge aneignen." Um nach dem Krieg eine neue Art von Oligarchie zu verhindern, fordert er: "Wir können die Ukraine nur unterstützen, wenn wir die auf russisches Öl angewiesene fossile Industrie bekämpfen und gleichzeitig für soziale Gerechtigkeit kämpfen."Im Sommer 2021 hatte ein belarussischer KGB-Beamter im Fernsehen "dievon radikal eingestellten Personen" angekündigt, erinnert sich aufdie belarussische, im Exil in Vilnius lebende Journalistin. Die Drohung wurde wahr, heute gibt in Belarus: "Dennoch setzen die Machthaber, Raubtieren gleich, die Blut gerochen haben, ihrenfort, suchen und bestrafen alle, die vor drei Jahren die Wahlfälschung kritisiert oder die Protestierenden unterstützt haben. Es sind drei Jahre vergangen, und immer noch werden Menschen, die einfach nur Freiheit für ihr Land wollten und dafür an friedlichen Demonstrationen teilnahmen, ins Gefängnis gesteckt. Viele furchtbare Informationen verlassen Belarus nicht, sondern bleiben in den Familien, die von diesem schweren Leid betroffen sind - der ungerechtfertigten Inhaftierung geliebter Angehöriger., bitten nicht mehr um Hilfe. (...) Auch Anwälte werden in Belarus vor Gericht gestellt und inhaftiert - mindestens vier Anwälte, die politische Häftlinge verteidigt haben, sitzen aktuell selbst im Gefängnis.arbeiten nicht mehr in ihrem Beruf, Dutzende haben aus Angst vor Verfolgung das Land verlassen."Nach der großenstehen sich die migrantischen Milieus und die Anhänger von Marine Le Pens Rassemblement National feindlich gegenüber. Dabei stehen die Bewohner des abgehängten Frankreichs nicht weniger elend da als die migrantischen Milieus in der Banlieue, rechnet invor, während die reichen Gegenden in und um Paris abheben: "In Creil (Oise), Grigny (Essonne), Grande-Synthe (Nord) oder Roubaix (Nord) liegt das Durchschnittseinkommen zwischenund Einwohner. In Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), Le Vésinet (Yvelines) oder Le Touquet (Pas-de-Calais) erreicht es 70.000 bis 80.000 Euro. Im 7. und 8. Arrondissement der Hauptstadt liegt es sogar bei über(einschließlich Kinder!). Der entscheidende Punkt ist, dass es im ganzen Land erhebliche Ungleichheiten zwischen den Gemeinden gibt, sowohl innerhalb der großen Ballungsräume als auch in den Städten und Dörfern. An der Spitze der territorialen Hierarchie befinden sich die reichsten Vororte der großen Metropolen, ein Teil der Stadtzentren sowie eine Reihe von gehobenen Kleinstädten und Dörfern. Am unteren Ende der Pyramide befinden sich die ärmsten Vorstädte, die von derstark betroffen waren. Sie sind nun genauso arm wie die ärmsten Dörfer und Städte, was historisch gesehen nicht der Fall war."-Korrespondent Michael Braun traut seinen Augen nicht: Ausgerechnetund ihre ausländerfeindlichen Fratelli d'Italia setzen jetzt auf die Einwanderung von: "Monatelang hatte die Meloni-Regierung sich und dem Land eingeredet, es gebe schon jetzt ein nicht abgeschöpftes Reservoir heimischer Arbeitskräfte. Immerhin meldet das Statistikinstitut Istat, 1,7 Millionen junger Leute zwischen 15 und 29 Jahren seien als sogenannte Neet (Neither in Employment, Education or Training) schlicht untätig. Und Meloni dachte, sie müsse nur die allgemeine Grundsicherung abschaffen, umaufzuscheuchen. Jetzt ist die Grundsicherung gekippt, doch immer noch bilden sich keine Schlangen Arbeitssuchender vor den Hotels und Restaurants, die dringend Personal brauchen; sei es deswegen, weil Arbeitsbedingungen und Löhne absolut unattraktiv sind, sei es weil die Neets mangels auch elementarer Qualifikation nicht vermittelbar sind."