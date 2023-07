Wolf Biermann beim Konzert in der Sporthalle Köln, 13. November 1976. Foto: Barbara Klemm/Frankfurter Allgemeine Zeitung





Das Deutsche Historische Museum Berlin ehrtmit einer großen Ausstellung zu Leben und Werk. Die Ausstellung betont die materiellen Spuren im Leben des Lyrikers, Liedermachers und DDR-Kritikers, schreibt Andreas Kilb in der: "Dieses Werk und der, der es schuf, habengemacht, auch wenn ihn wohl nur wenige zu den ganz großen Dichtern oder Musikern der Nachkriegszeit zählen würden. Aber Biermann selbst war, als Stimme und als Person, und deshalb überrascht es, dass die Ausstellung im DHM nicht mit einem Foto des Abends im November 1976 beginnt, an dem diese Stimme den Lauf der Geschichte veränderte, dem Abend, an dem Biermann in Köln jenes Konzert gab, das die DDR-Führung drei Tage später alsnahm. ... Am Eingang steht stattdessen das, auf dem Biermann an jenem Abend gespielt hat, ein. Über ihm hängt ein historisches Foto, das Porträt des Werftarbeiters Dagobert Biermann, der 1943 als Kommunist und Widerstandskämpfer in Auschwitz ermordet wurde. Die Kuratorinnen des DHM, Dorlis Blume und Monika Boll, haben sich an die goldene Museumsregel gehalten, dass man Geschichte mit Objekten und Dokumenten erzählen muss."Cornelia Geißler von der erlebt "eine Ausstellung über Biermann und eine für uns, seine Zeitgenossen und Zeitgenossinnen, egal, welche Zipfel des Lebens wir gemeinsam mit ihm haben. Wer als Kind in der DDR erfahren hat, dass man diese Lieder, weil sie verboten sind, findet Anknüpfungspunkte an die eigene Jugend. Wer Deutschland erst als vereintes Land kennengelernt hat, erhält Geschichtsunterricht. Es fehlt vieles, weil der Raum für dieses Leben und diese lange Zeit zu klein ist. Aber Biermann wird nicht in einegepackt, sondern so offen und in so viele Denkrichtungen dargestellt, dass die Schau auch sein Werkhält." Das ist auch bitter nötig, schreibt Hilmar Klute in der SZ, denn Biermann kennen zwar alle, "aber sie kennen seine Gedichte und Lieder kaum bis gar nicht". Für "überaus gelungen" hält Kerstin Decker die Ausstellung imAußerdem: Thomas Wochnik freut sich imauf das Berliner Festival ", das den Anteil vonan der Geschichte in derbetont und in vielen Fällen überhaupt erst aufdeckt. Jakob Biazza staunt in der, was Fans bei Konzerten so alles auf die Bühne ihrer Stars werfen: Vom Gender-Reveal ungeborener Kinder über Chicken Nuggets bis zur. Claudius Seidl gratuliert in derdem Sänger und Komponistenzum 80. Geburtstag.Besprochen werden das neue Album von, mehr dazu bereits hier ),' Konzert in Frankfurt ( FR FAZ ) und die restauerierte Wiederaufführung von D.A. Pennebakers-Konzertfilm "Ziggy Stardust and The Spiders From Mars" aus dem Jahr 1973 ( Standard ).