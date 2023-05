======

Nicht nur hat Recep Tayyip Erdogan bei dendie führende Position errungen, hinzukommt, dass sein Parteienbündnis schon jetzt dieim Parlament hat. Und wieder einmal haben, die Erdogans Herausforderer Kemal Kilicdaroglu gute Chancen eingeräumt hatten, daneben gelegen, berichtet Friederike Böge für die: "Der Chef von Metropoll, Özer Sencar, meint, die entscheidende Frage sei, warum Erdogan die meisten Stimmen bekommen habe, obwohlsei 'wie in den vergangenen 30 bis 40 Jahren nicht'. Seine Antwort: Die Wähler der AKP machten nicht Erdogan für die Wirtschaftskrise verantwortlich, sondern."Es gab viel Hoffnung, aber die Mobilisierung auch gegen viele unfaire Hindernisse hat nicht ausgereicht, konstatiert auch Karen Krüger im Feuilleton derin einem Artikel über die Reaktion von Schriftstellern auf den Ausgang der Wahlen, "Und das ist nicht nur eine niederschmetternde Nachricht für die demokratischen Kräfte und die, die hofften, vielleicht schon in dieser Woche in ihre Heimat zurückkehren zu können. Es ist auch ein Schlag für diedes Regimes, die wie der Kulturmäzenoder der Politikerseit Jahren auf ihre Freilassung warten.""Erstaunlich, wie sich die Dinge über Nacht ändern können", seufzt der türkische Journalist Yavuz Baydar in der. So groß waren die Hoffnungen noch vor wenigen Tagen, Erdogan könne abgewählt werden. Aber jetzt sei quasi sicher, dass er auch die Stichwahl gewinnen wird. "Das Wahlergebnis lässt keine Zweifel darüber, in welche Richtung sich das Land entwickelt. Die Rechte ist im Parlament stärker vertreten als zuvor, über das gesamte politische Spektrum hinweg. Die' (YRP) gewann fünf Sitze, ebenso wie die prokurdische' (Hüda-Par-Partei, ein Ableger der türkischen Hisbollah), die drei Sitze erhielt. Wie mein Freund, der Historiker Alexander Clarkson, auf Twitter schrieb, konsolidiert sich eine. Er sieht die Gespenster der türkischen Politik der Sechziger- und Siebzigerjahre wieder aufleben, da er eine Schwächung der AKP nach Erdoğan vorhersagt:, Gründer der ultranationalistischen MHP und 'Führer' der; und, Vaterfigur der" (Milli Görüş). 'Bei den Wahlen kann man bereits die Umrisse einer Post-AKP-Politik erkennen', schrieb er."Auf der Meinungsseite ist Tomas Avenarius zwar auch überzeugt, dass Erdogan bei der Stichwahl gewinnen und weitere deprimierende fünf Jahre regieren wird. Aber dengratuliert er dennoch: "Die Türkei ist eine trotz aller Eigenheiten erstaunlich gut funktionierende Demokratie, jedenfalls was die Wähler betrifft. Sie - ganz sicher nicht der Staat oder der Apparat des Präsidenten - haben ihre Reifeprüfung bestanden. Sie haben mit der sensationellenüberzeugt, es gab keine Gewalt, es gab keine größeren Zwischenfälle. Die Wähler haben ihrer Enttäuschung über Erdoğans vergangene Regierungsjahre Ausdruck verliehen, ihm mit der Stichwahl dendann eben doch genommen. Allein das ist schon ein Erfolg der Opposition".derhabengewählt, seinen Opponenten nur 33 Prozent, meldet der. "Erdogan dürfte in Deutschland somit wohl wiederals bei der Wahl insgesamt ... Damit zeichnet sich in Deutschland ein ähnliches Bild wie bei der Wahl 2018 ab. Damals war Erdogan bei den Deutsch-Türken auf 64,8 Prozent - und insgesamt auf 52,6 Prozent gekommen. Türken mit Wohnsitz außerhalb der Türkei können seit 2014 auch im Ausland wählen.""Wie passt das zusammen", fragt sich inJonas Forster. "Hier die Vorzüge der Demokratie genießen und dort jemanden wählen, der sie abschaffen will? 'Ein Hauptgrund ist, dass Erdogan seit 20 Jahren eineführt', so der Kölner Türkei-Experte und Journalist Eren Güvercin. 'Unsere Politiker haben das nicht so wirklich wahrgenommen oder'." Man müsse sich daher hierzulande selbstkritisch die Frage stellen, "warum wir all die Jahre diese Agitation von Erdogan und seiner Strukturen in Deutschland ignoriert und vor allem, warum wir demhaben".ZumIm Interview mit demkritisiert der Historikerscharf die Verfechter von Verhandlungen der Ukraine mit Russland wie beispielsweise den Juristen: "Wer behauptet, dass die Krim jetzt russisches Territorium sei, legitimiert noch einmal den. Reinhard Merkel landet bei der ungeheuerlichen These, dass die Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine einemgleichkomme. Das ist eine Umkehr der Opfer-Täter-Beziehung. Wir können doch nicht denjenigen, der den Krieg entfesselt hat, definieren lassen, was Recht ist. Insofern ist dieser Jurist bloß eine. ... Die Ukrainer sind tödlich bedroht. Ihre Antwort ist: Wir beugen uns nicht eurer Gewalt. Jeder Tag der barbarischen russischen Kriegsführung hat ihnen recht gegeben. Auch derist eine überwältigende Erfahrung. Dieses nationale Zusammengehörigkeitsgefühl kann man bei uns kaum verstehen. Das ist einer der Gründe für die, die sich alle schonangekommen sehen. Sie halten die Selbstbehauptung der Ukraine als Nation für überholt oder sogar reaktionär."Spätestens seit 2014 hat diePutin "zur Fortsetzung seiner Aggression gegen die Ukraine", schreibt Reinhard Veser im Leitartikel der. Zwar setzte Deutschland innerhalb der EU Sanktionen gegen Russland durch, aber waren sie nicht nur vorgeschützt? "Mit der Unterstützung für die Ostseepipelineerweckte die Bundesregierung in Moskau den Eindruck, dass Deutschland bereit sei,. Während Russland die Minsker Vereinbarungen zum Krieg im Donbass offen missachtete und dort ein blutiges Besatzungsregime errichtete, war Deutschland bereit, mit Russland ein Milliardengeschäft zulasten der Ukraine zu machen (mit dem es zudem seine eigenevon Russland erhöhte)."Dass dieRussland nicht schaden, ist ein Märchen, sagt der Wirtschaftsforscherin der. Auf den Einwand des Interviewers Felix Lee, dassdie Lücke gefüllt habe und die russische Wirtschaft sogar wachse, antwortet er: "Es ist ja nicht nur China, sondern eine ganze Reihe von Ländern, die in die Bresche gesprungen sind. Dennoch sind die Kosten für die russische Volkswirtschaft hoch. Dass Russlands Wirtschaft leicht wächst, dürfte auch mit den hohen Aktivitäten zu tun haben, die notwendig sind, um den Krieg aufrechtzuerhalten. Die Kriegsindustrie boomt. Russlands Wirtschaft mag jetztwachsen, ohne Krieg wäre sie aber wahrscheinlich um dreieinhalb Prozent gewachsen. Damit hat sie schon drei Prozentpunkte verloren."