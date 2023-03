"Einmal alles auf einmal bitte": Michelle Yeoh im aktuellen Oscar-Abräumer

Die Feuilletons resümieren die hier unsere erste Zusammenfassung). Der Großteil der Goldjungs ging an "Everything, Everywhere all at Once" des Regie-Duos Daniels, eine ziemlich durchgeknallte Science-Fiction-Sause, die sich in den Kinos im letzten Jahr alserwiesen hat. In dertrauert Susan Vahabzadeh aber auch ein wenig den Zeiten nach, als Hollywood, die Oscars und das Kinopublikum noch Komplizen waren. "In den Achtzigern haben Sydney Pollacks 'Out of Africa', Barry Levinsons 'Rain Man' und Oliver Stones 'Platoon' bei den Oscars jeweils die Haupttrophäe bekommen, sie gehörten zu den besucherstärksten Filmen des Jahres. In einer Jahres-Top-Ten von heute kommen Schriftstellerinnen-Porträts, Vietnamkriegsfilme und einfühlsame Brüder-Dramen nicht mehr vor. Im Jahr 2022, das am Sonntagabend prämiert wurde, warenausnahmslos Fortsetzungen oder Teil irgendeines Superhelden-Universums. Das ist nicht gerade ein Beweis holder Inspiration oder bahnbrechender Ideen. Und da ist es eine logische Konsequenz, einen Film auszuzeichnen, der vielleicht kein Meisterwerk ist - aber immerhin anders als alles, was man vorher gesehen hat."Für-Kritikerin Carolin Ströbele bleibt diese Verleihung "als ein Abend der Hollywood-Auferstehungen" in Erinnerung: "So viele Darstellerinnen und Darsteller, deren Karriere eigentlich beendet zu sein schienen, hielten plötzlich eine goldene Statuette in Händen." Susanne Gottlieb freut sich imfür die Auszeichnung vonals bester Schauspielerin: Yeoh kennen Freunde des asiatischen Films seit Jahrzehnten als taffe Fighterin diverser Hongkong-Filme. Nun mit über 60 erhält sie auch von Hollywood endlich Anerkennung - und das mit "einer Rolle, die an ihren langjährigen Co-Star Jackie Chan hätte gehen sollen. Dass sie für sie umgeschrieben wurde, ist für Yeoh ein wichtiges Statement. Denn wo Männer noch bis in ihre 70er die Superhelden spielen, ergibt sich diese Möglichkeit für Frauen seltener." Daniel Haas freut sich aufüber den Oscar als bester Schauspieler für, der in den 90ern mit Teenie-Klamauk begonnen hatte, aber bei dem sich seit den Nullern "Genrekalkül mit Autorenkino-Ambitionen zu einer ziemlich stringenten Hollywoodkarriere zusammen" geschlossen haben.Der Sieger hinter den Kulissen ist, schreibt Philipp Bovermann in der. Seit knapp zehn Jahren steht das unter Hipstern gefeierte Indie-Studio für künstlerisch ambitioniertes und/oder verqueres Kino-Material. "Sein Erfolg, zuerst im Netz, dann an den Kinokassen, lässt sich mindestens zum Teil damit erklären, dass A24 diedes Spiels mit Zeichen und Bildern im Netz für die Leinwand ausformuliert - jene Remixkultur, die keine geschlossenen Werke kennt, nur noch Bilder, die man aus dem allgemeinen visuellen Rausch schlägt, um sie, wie eine Trophäe, zum Objekt neu zu schaffender Kulte zu erheben. ... Früher erfolgreiche Indie-Labels wie Miramax waren unter Kennern bekannt und beliebt, A24 aber ist noch mehr: eine, wie man das heute nennt. Darin liegt eine erst auf den zweiten Blick ersichtliche Ähnlichkeit des Indie-Studios mit anderen gegenwärtig erfolgreichen Großprojekte der Branche, etwa den Markenuniversen von Marvel und DC, deren Superheldengeschichten in einem gemeinsamen Filmuniversum spielen. Die Filme von A24 sind selbständig - aber eben dochin einer medialen Gegenwart, in der immer alles gleichzeitig passiert,."Max Florian Kühlem spricht in dermit dem Komponisten Volker Bertelmann alias, der für seine Musik zu "Im Westen nichts Neues" ausgezeichnet wurde. Mit dessen Regisseur spricht Michael Maier für die. Weitere Resümees des Abends schreiben Valerie Dirk ( Standard ) und Jenni Zylka ( taz ).Außerdem: Büşra Delikaya ärgert sich im, dassimmer nur als migrantischer Sündenpfuhl des Verbrechens dargestellt wird. Sandra Kegel () und Fritz Göttler () gratulierenzum 90. Geburtstag. Besprochen werden der Science-Fiction-Film "65" mit taz ), die-Serie "Luden - Könige der Reeperbahn" ( Welt ) und die Serie "Der Schwarm" ( NZZ ).