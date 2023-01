, einst Initiatorin des #Aufschrei sieht im Interview mit derdendurch die rezeptfreie Pille danach, die Abschaffung des Paragrafen 219 a und die "Nein heißt Nein"-Regelung gestärkt. Was ihr jetzt noch fehlt, ist ein "Selbstbestimmungsgesetz", das "die" in Frage stellt. "Zweigeschlechtlichkeit entspricht, in der wir leben. Dass wir andere Geschlechter gar nicht erst mitdenken, ist eine Form von Unterdrückung. Der wieder zunehmende Biologismus ist eine Rückentwicklung und hat sehr gefährliche Auswüchse. Der Kampf gegen dieist das andere absolut feministische Thema, denn es geht um die Frage, wie wir mit unseren Ressourcen, unserer Lebensgrundlage umgehen. Das dritte große feministische Thema ist die." Kurz: Es gehe beim Feminismus eben nicht nur "um den Aspekt Geschlecht oder Geschlechtergerechtigkeit, sondern das ist verwoben mit, mitund".Beihat Holly Lawford-Smith diese Art von Feminismus etwas genauer unter die Lupe genommen . Anlass war eine vom Magazinveranstaltete Podiumsdiskussion zu Feminismus, auf der die beiden einzigen weißen Frauen wegen ihres Antifeminismus ausgesucht worden waren. Alle anderen waren entweder. Frausein allein genügt offenbar nicht mehr, um eine Benachteiligung nachzuweisen. Es muss immer noch etwas dazukommen, am besten eine Benachteiligung, dieerfahren, meint Lawford-Smith: "Als [die Antifeministin] Davis fragte, welche Barrieren denn Frauen in Amerika heute aufhalten, antwortete Lind mit einem Hinweis aufund nicht auf ihr Frausein. In ähnlicher Weise antwortete Zamora mit dem Hinweis darauf, dass sie einesei. Ironischerweise stimmten diese Feministinnen implizit mit Davis überein (auch wenn sie dies wahrscheinlich nie zugeben würden), da sie die Ansicht zu teilen schienen, dass dasmit sich bringt. ... Intersektionalität muss nicht auf diese Weise antifeministisch sein. Lind zum Beispiel hätte auf die Frage, mit welchen Barrieren Frauen konfrontiert sind, über die höhere Rate sexueller Übergriffe bei Frauen mit Behinderungen sprechen können. Stattdessen verwies sie auf Rollstuhlrampen - ein Thema, das sie mitgemeinsam hat. Zamora hätte darüber sprechen können, dass schwarze Frauen stärkerem Druck ausgesetzt sind, Vergewaltigungen nicht anzuzeigen, weil sie befürchten, zu negativen Stereotypen über schwarze Männer beizutragen. Stattdessen nannte sie überhaupt keine Beispiele." Der Mainstream-Feminismus, schließt Lawford-Smith, scheintüberhaupt nicht mehr einzubeziehen.Schottland hat einverabschiedet, wie Wizorek es sich sich wohl wünscht: Danach kann jede Person ab 16 Jahren ihr Geschlecht frei wählen. Und das gilt dann für Behörden und alle anderen staatlichen Institutionen. In England musste die Labourabgeordneteganz schön was einstecken, weil sie dieses Gesetzhatte. Kein Wunder, meint sie bei, denn Labour hat generell ein. Das zeigte sich ihr unter anderem daran, dass weder die 7.000 weiblichen Mitglieder starke Labour Women's Declaration noch Lesbian Labour auf dem letzten Labour-Parteitag ausstellen durften. Aber auch am Umgang mit ihr selbst: "In jedem Fall wurde eine Frau, die es wagte, ihre Meinung zu äußern, ignoriert oder vernachlässigt. ... Auf der vordersten Bank im Parlament sitzen neben Keir Stamer Abgeordnete, dieoder schwiegen, als der Rest von uns ihn wegen Antisemitismus anprangerte. Dort sitzt ein Abgeordneter, der alsgewählt wurde. Doch es sitzt dort kein einziger Abgeordneter, der glaubt, dass das biologische Geschlechtmit einem Federstrich ausgelöscht werden kann. An einen Arbeitsplatz zu gehen, an dem nichts von dem, was man als Politiker oder als Frau sagt oder erlebt, etwas wert ist - was ist daran progressiv?"gehört zu den FDP-Granden, die weniger bei Putin als beioder der Kritik anein Freiheitspathos entfalten. Im Aufmacher desFeuilletons fordert er eine Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen und kritisiert nebenbei die: "Das ging sogar so weit, dass mein Einsatz gegen die allgemeine Impfpflicht - auch von der- in die, Rechtsextremisten und Reichsbürgern gerückt wurde. Ich bin gleichwohl froh, dass ich mich mit anderen in dieser Frage durchsetzen konnte. Die Umsetzung dieser Pflicht hätte zu einergeführt. Die apokalyptischen Szenarien der Lauterbachs und Dahmens im Hinblick auf diesen Winter haben sich übrigens nicht erfüllt."