Plötzlich Oscar-Favorit: Edward Bergers "Im Westen Nichts Neues"

Aus dem Westen gibts Neues:von der hiesigen Kritik beim Erscheinen eher verklopfter, deutscher-Kriegsfilm "Im Westen nichts Neues" ist nach seinem erstaunlichen BAFTA-Erfolg vor wenigen Tagen nun auch bei denmit satten neun Nominierungen vertreten. Drei Nominierungen gibt es in den Hauptkategorien (bester Film, beste Kamera, bestes adaptiertes Drehbuch) und eine für die prestigereiche Kategorie "bester internationaler Film". Der eigentliche Hauptfavorit der Oscars mit elf Nominierungen ist aberund"Everything Everywhere All at Once", schreibt Hanns-Georg Rodek in der. Auch Andreas Busche imhält es für "eher unwahrscheinlich", dass Bergers Film, wie einst Bong Joon-hos "Parasite" ( unsere Kritik ) zweimal als bester Film des Jahres ausgezeichnet wird. Die Oscars, traditionellerweise sehr auf Hollywood bedacht, sindgeworden, stellt Tobias Kniebe in derfest. Auch der Durchmarsch von "Everything Everywhere All at Once" ist eine Überraschung: "Der Film, der im März 2022in den USA gestartet ist, erwarb sich eine stetig größere Fangemeinde, obwohl Hollywood ihn nicht wirklich auf der Rechnung hatte."Hingegen nicht nominiert wurde"Corsage" ( unsere Kritik ), auf den zuletzt der Schatten des Kinderpornografie-Skandals rund um den Nebendarstellerfiel. Sollte man sich den Film überhaupt noch ansehen? Wenig überraschend bejahte die Regisseurin diese Frage in einem-Gespräch ( unser Resümee ). Anderenfalls verleihe man einem Nebendarsteller zu viel Macht darüber. "Nur", hält Claudius Seidl dem in derentgegen: "Mit einem Als-ob bewältigt man keine Rolle, mit Mimikry allein lässt sich kein Zuschauer gewinnen. Es ist ein Spiel auf Gegenseitigkeit: Die Zuschauer wagen sich aus der Deckung, die Schauspieler erst recht. Dievon Florian Teichtmeister in 'Corsage' hat, für Frauen wie für Männer, etwas Verführerisches. Es ist deshalb das gute Recht des Publikums, sich jetzt, da alles bekannt ist,zu fühlen. Wäre Teichtmeister nicht so gut, dann wäre er auch nicht so gefährlich. So leid es einem also tun muss für das ganze Team -."Weitere Artikel: Thomas Abeltshauser spricht für diemit dem Regisseurüber dessen oscarnominiertes Drama "Close". Bert Rebhandl schreibt imüber die Filme von, dem das Filmarchiv Austria jetzt eine Retrospektive widmet.Besprochen werdenvon online gestellte Doku "Berlin 1933 - Tagebuch einer Großstadt" ( FAZ ),"In der Nacht des 12." ( Standard ) und"Till - Kampf um die Wahrheit" ().