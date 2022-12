Fritzi Haberlandt, Linn Reusse und Susanne Wolff in Elfriede Jelineks "Angabe der Person". Foto: Arno Declair

Am Deutschen Theater hat Jossi Wielerneues Stück "Angabe der Person" inszeniert, in dem Jelinek vom Tod ihres Mannes erzählt, aber auch von ihrem. Grandios findet Christine Dössel in derden Abend: "Als 'Totendompteuse' schimpft sie in ihrem Text, der Anklage- und Verteidigungsschrift, Trauer- und Wutrede zugleich ist, ein sprudelnder Sermon voller Zynismen, Kalauern, ätzendem Witz. Es ist ein starker, phänotypischer Text, widerständig und widerborstig, dringlich und bedrängend,und an Nerven sägend. 'Ich bin eine Art Windel für die Welt', heißt es einmal, 'ich lasse nichts durch'. Jelinek at her best. Ein Signature-Text." Dass Jossi Wieler ihn ganz "ohne Regietheaterbrimborium" auf die Bühne bringt beglückt auch Irene Bazinger in der: "Ansonsten hat Wieler mitdie ganze Theaterwelt für die Schauspielerinnenfreigeräumt, die Elfriede Jelineks Worte in einer Weise sprechen, wie man es nie zuvor gehört hat. Die drei entpuppen sich alsim Interesse der Autorin und zeigen, wie klug und gut deren Text konstruiert ist, wie witzig und schräg, theatral und spielbar. "Jelinek jagt eigentlich nur zwei Stunden lang stellt Ulrich Seidler in derfest, erkennt aber trotzdem, vor allem im Vergleich zu' "Caligula", warum die Demokratie jeder Tyrannei auch auf der Bühne überlegen ist: "Zum Wesen der Tyrannei gehört, dass sie undramatisch ist. Denn der Tyrann handelt nicht, wie er muss, sondern wie er will. So funktioniert, weilprinzipiell ist, die Identifikation nicht mehr, und zwingende Situationen lassen sich auch nicht bauen, wenn der Protagonist je nach Gusto die Regeln bricht. Deswegen kann man mit Tyrannen auch nicht verhandeln, sie halten sich an nichts. Umbringen und fertig - das ist, bei allem Gerede, das diesen Ausgang verzögert, nicht abendfüllend."Weiteres: In derumreißt Dorion Weickmann die Schwierigkeiten der, die in diesem Winter ohne Gastspiele aus Moskau oder Petersburg auskommen und ihre "Nussknacker"-Inszenierungen generalüberholen muss.Besprochen werdenInszenierung von Shakespeares "Wie es euch gefällt" am Wiener Burgtheater ( Nachtkritik ),"Bühnenbeschimpfung" am Berliner Gorki-Theater ( Nachtkritik Tsp ),"Ein Sommernachtstraum" am Theater Basel ( Nachtkritik ),Inszenierung von Elfriede Jelineks Endzeitrevue "Sonne, los jetzt" am Schauspielhaus Zürich ( taz ), Claudia Bauers-Abend am Münchner Residenztheater ("Meisterstück!", ruft Egbert Tholl in der SZ ) undMusical-Komödie "Ein Hauch von Venus" an der Oper Graz ().