Szene aus Elfriede Jelineks "Sonne, los jetzt!" am Schauspielhaus Zürich. Foto: Philip Frowein





Szene aus "Dona Nobis Pacem". Foto: Kiran West

Janis El-Bira war für diein der Uraufführung vonStück "Sonne, los jetzt!", das Nicolas Stemann am Schauspielhaus Zürich inszeniert hat. Ein Theaterabend zu. Der Untergang ist bereits in vollem Gange, "was jetzt noch bleibt, sind individuelleim Sein-zum-Tode", erklärt ein mäßig beeindruckter El-Bira. "Manches an diesem gerade in der zweiten Hälfte textlich weit aufgesprengten Abend gerät recht läppisch. Eine Strandparty, in deren Verlauf Alicia Aumüller zum schmelzenden Matterhorn mitwird, lässt die Text-Bild-Schere doch ähnlich deutlich aufklappen wie eine späte AC/DC-Nummer in zerfledderter Rokoko-Klamotte (hier wie überall sehr toll: die Kostüme von Katrin Wolfermann). Anderes - einvon Sebastian Rudolph in Reaktion auf einen Greta-Thunberg-Einspieler - macht dagegen grandios weite Hallräume auf. Ebenmäßigkeit ist jedenfalls nicht Stemanns Sache in dieser so hoch- wie tiefstapelnden, ungleichmäßig temperierten Uraufführung. Aber es gibt viel zu holen, herauszugreifen, zu drehen und zu wenden. Vielleicht ist 'Sonne, los jetzt!' auf seine sehr eigene, verstiegene Art sogar der bislangzur Klimafrage."Im kommenden Sommer muss Hamburgs Ballettchefseine fünfzigste Spielzeit ohne den Besuch des Bolschoi-Balletts feiern, in diesem Winter verzichtet er erstmals seit 1974 auf seinen "ikonischen" Nussknacker, seufzt Dorion Weickmann in der. Stattdessen zu sehen ist Bachs h-moll-Messe "Dona Nobis Pacem" "in 'choreografischen Episoden', diespiegeln und doch ein Fünkchenschüren sollen. Der Anfang ist klar, scharf, unerbittlich. Da stolpert der charismatische Aleix Martínez als Anonymus mit einem Köfferchen in die Schwärze des Bühnenkastens hinein, der sich nach hinten auf einen entfernten Schützengraben öffnet. Zwei Dutzend Vermisstenfotos starren von einer Betonwand ins Publikum - Menschen, die in der Kampfzone verloren gegangen sind. Als der Mann sein Gepäckstück öffnet, quellen weitere Aufnahmen heraus. Mehr als diese Bilder und ein kleines Püppchen hat er nicht retten können. In den nächsten anderthalb Stunden wird er durch trostlose oderirren. Wird leiden, mitleiden und irgendwann auch wie Christus am Kreuz hängen."Wirdum weitere fünf Jahre verlängert? Bitte nicht, hofft Simon Strauss in derund hat einen Traum: "Die Burg als".Besprochen werdenInszenierung von"Helges Leben" am Schauspiel Köln ( nachtkritik ) undInszenierung von"Zwei Frauen, ein Leben" am Landestheater Bregenz ( nachtkritik ).