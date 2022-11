Die Kerle mit den Fäusten: "Rhino" über die Ukraine der Neunziger





In derspricht der ukrainische Filmemacherüber seinen Gangsterfilm "Rhino", der diese Woche startet. Der lange in Russland inhaftierte und derzeit im Krieg an der Front kämpfende Regisseur spricht über seine Erfahrungen: "Es ist ein Film über unsere Vergangenheit,, das hat sich nicht verändert. Aber ich habe mich verändert, mein Blick. Ich habe im Gefängnis so viele Jahre mitzusammengelebt, dass ich diese Menschen jetzt sehr gut verstehen kann. Der Film istgeworden. ... Es ist ein Grundgedanke des Films, dass die Nation dieser Zeitwar. Weil starke Männer wie Rhino keine Wahl hatten, weil das eine Land, die Sowjetunion, zusammengebrochen war, und das andere Land, die Ukraine, noch im Aufbau. Das war keine Zeit für Vertrauen und Verständnis. Als die eine Macht in sich zusammenfiel, in dieser großen Leere kamenan die Macht."Außerdem: In der Deutschen Kinemathek wurde vergangene Woche über diein Film und Fernsehen diskutiert, berichtet Susan Vahabzahdeh in derDen Anlass bot eine Studie zum Thema, die den Anstalten und Produzenten ein wenig schmeichelhaftes Zeugnis ausstellte: Zu oft sei die Gewalt selbstzweckhaft oder zu fetischisiert. In der erinnert Claudius Seidl an, über den er gerade eine Biografie verfasst hat. Besprochen werden"Wir sind dann wohl die Angehörigen" über die-Entführung (online nachgereicht von der FAS ) und der-Spaß "See How They Run" ( FAZ ).