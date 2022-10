"Der Triumph der Waldrebe in Europa". Foto: Björn Klein/ Schauspiel Stuttgart

Absolut begeistert ist Björn Hayer in dervon' Stück "Der Triumph der Waldrebe in Europa", das Nick Hartnagel in einer fulminanten Inszenierung am Schauspiel Stuttgart auf die Bühne bringe. Es geht um eine Frau, die ihren verstorben Sohn als Tablet mit Kamera auf einem Rollstuhl weiterleben lassen möchte, doch die Schule will dieses Wesen nicht aufnehmen: "Überall nimmt die Inszenierung das Geschehen auf und projiziert es teilweise mehrfachfür das Publikum. Allerdings nicht auf klassische Leinwände, sondern auf Holzflächen, die wiederum den oberen Teil des Hauses des Ehepaars abdecken. Darunter schauen wir auf weiße Vorhänge, das eigentliche Spielfeld der DarstellerInnen. Bereits bei diesen durchsichtigen Stoffen wird deutlich, dass es hierbei um die Veranschaulichung des erschreckenden Innenlebens dergeht. Alles ist transparent, alles wirdausgeliefert: die Trauer, die bizarre Beschäftigung mit dem maschinellen Gravitationszentrum David, dessen vermeintlicher Wille übrigens von der Mutter über einen Laptop gesteuert wird." In derist Andreas Platthaus nicht mit allen Deutungen Hartnagels einverstanden, betont aber: "Selten wurde jüngst im Theater so lebensecht gesprochen und so körpersprachlich betont gelebt:, weil beides nicht wie die Kostümgestaltung ins Forcierte fällt."In der bekundet Bernd Noack seinen Überdruss am deutschsprachigen Theater, das nur noch politischen und gesellschaftlichen Diskursen hinterherlaufe und dabei sein Publikum verliere: "In kaum einer anderen (kulturellen) Institution wurde in jüngerer Vergangenheit so betroffen und heftig überund Ungleichbehandlung in den eigenen Reihen und Räumen diskutiert wie im Theater. Da gibt man sich dann freilich, sondern prescht vor mit Selbstbezichtigungen und Analysen, sägt hausintern an den Intendanten-Thronen, gründet Kontrollgremien wie in einem Überwachungsstaat, zieht vor Gerichte. Man will sich reinwaschen und hält dennicht etwa für selbstmörderisch, sondern für die beste Verteidigung des eigenen demokratischen, diversen, politischen, systemrelevanten Anspruchs."Weiteres: Die Passionsspiele vonsind vorbei, für die trifft Christian Lutz den Spielleiter Christian Stückl und spricht mit ihm über Weitermachen, über kulturelle Aneignung und die sanfte Modernisierung.Besprochen werdenInszenierung von"Minna von Barnhelm (die Nachtkritikerin Frauke Adrians als "großen Spaß und großes Literaturtheater" in einem feiert), das Stück zu kolonialer Raubkunst "Les statues rêvent aussi" vonund Choreograf(keine Feuilletondebatte auf der Bühne, versichert Christiane Lutz in der SZ , sondern richtig gutes Theater, und zwar mit bezaubernden Marionetten, wie Sabine Leucht) undErzählung "Der Weg des Soldaten" im Schauspiel Frankfurt ( FR ).