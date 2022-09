In jedem Fall peinlich wird diefür die Opfer des Attentats auf die israelische Olympiamannschaftin München, fürchtet Edo Reents in der: "Jede noch so gut gemeinte Besinnung auf diese Katastrophe, die sich auch nur den Anschein nostalgischer Fröhlichkeit gibt, ist nicht nur nicht opportun, sondern wirkt im Lichte des durch Staatsversagen begünstigten Grauens geschichtsvergessen, pietätlos,und hat schon deswegen zu unterbleiben. Es wird höchste Zeit, dass der Blutzoll, der mit aufs Konto des olympischen Geistes ging, indem er von diesem so fahrlässig begünstigt wurde, endlich ins öffentliche Bewusstsein vordringt und dort noch ganz lange Platz hat. Zu hoffen ist schließlich nur noch eines: dass an diesem schwarzen September-Tag niemand zu sagen wagt, es handele sich bei dem, was man damals geschehen ließ, um einen Anschlag auf 'unsere Werte', am Ende gar 'auf uns alle'. Es war, ganz gezielt, einund leider erfolgreich."In derhat der Politologe einige Zweifel amder Bundesregierung, dass noch unter Angela Merkel mit 1,5 Milliarden Euro ausgestattet wurde. Zunächst mal teilt Luft nicht den generellen "Rassismusverdacht" unter den die deutsche Bevölkerung gestellt werde: Studien würden eher einen Rückgang rassistischer Denkmuster zeigen. Zum zweiten setze das Antirassismusprogramm auf ", was ein Kennzeichen multikulturalistischer Politik ist. ... Diese staatlich initiiertevon Gruppenidentitäten lässt das Risiko außer acht (oder nimmt es in Kauf), dass kulturelle, religiöse, ethnische oder nationale Identitäten zur Durchsetzung politischer Interessen genutzt werden. Gleiches gilt für Migrantenorganisationen, die sich aus ihrer strukturellen Logik heraus wie '' verhalten und damit die Abgrenzung ihrer Klientel als 'Gruppe' verfestigen. Verhielten sie sich wie '', liefen sie Gefahr, sich damitzu machen."Im Osten Deutschlands wollen Linke wie Rechte aufgegen die Regierung demonstrieren. Was die Linke angeht, hält das der Kulturwissenschaftlerfür keine gute Idee: "Der Montag ist seit Jahrenbesetzt", erklärt er im Interview mit der. "Für mich ist dieser Bezug auf Montagsdemos ein Fall vonaus den Großstädten. Die Zivilgesellschaft ist in vielen ostdeutschen Städten schwach, die kann das gar nicht leisten, nach Jahren mit rechten Protesten in der Fläche zu demonstrieren. Die spannende Frage wird sein, ob es trotzdem gelingt, soziale Proteste zu organisieren, die sich räumlich, zeitlich und inhaltlich klar davon abgrenzen. ... Es muss darum gehen, in der Energiekrise die rechten Deutungsmuster nicht zu übernehmen. Also die Frage nach solidarischer Lastenteilung zu stellen, ohne den russischen Angriffskrieg zu relativieren und damit."