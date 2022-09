Nur die Harten kommen in den Garten: "Master Gardener" von Paul Schrader

wird 80 Jahre alt. Für-Kritiker Daniel Kothenschulte ist Herzog allein schon aufgrund der schieren Fülle seines Werks der "". Das Image vom großen, ernsten RaunerFAZ-Kritikerin Verena Lueken nicht unwidersprochen stehen lassen : Tatsächlich seien nahezu alle Herzog-Filme und -Bücher "selbst im Schrecklichen, von dem sie auch erzählen, unsagbar komisch - nicht denunziatorisch satirisch, sondern. Ein Orestie-Darsteller, der mit seinem Bühnenschwert seine Mutter umbringt - in Südkalifornien hinter einem Garten voller Plastikflamingos ('My Son, My Son, What Have You Done'). Ein Schlafender, der in einem längst evakuierten Gebiet auf einen Vulkanausbruch wartet, der kommen mag oder auch nicht ('La Soufrière'). Ein suizidaler Pinguin in der Antarktis ('Encounters at the End of the World'). Ein Bärenschützer, der von einem Grizzly gefressen wird ('Grizzly Man'). Hier scheinen seine Brüder im Geist auf, Herbert Achternbusch in Bayern und David Lynch im Süden Kaliforniens. Die Wahrheit über Werner Herzog? Soweit sie sich in seinem Werk offenbart, lautet sie vielleicht so:, der in der Komik des Lebens an den Rändern der Welt und der Geschichte sein eigenes,findet."Dunja Bialas hat fürbereits Thomas von Steinaeckers Porträtfilm über Herzog gesehen , der Ende Oktober in die Kinos kommt, für ihren Geschmack aber zu sehr an derhängt. Philipp Bovermann staunt in der, dassgerade einen Film auf Grundlage eines von einer K.I. erstellten Drehbuchs dreht, die mit Herzogs Drehbüchern und Interviews gefüttert wurde. Anke Sterneborg bespricht die Herzog-Ausstellung im Berliner Filmmuseum . In der bespricht Alexander Cammann Herzogs jüngst erschienene Memoiren (dieses und weitere Bücher von und über Herzog finden Sie auf unserem Herzog-Büchertisch auf Eichendorff21). BR und Dlf Kultur würdigen Herzog mit Radiofeatures. Dlf Kultur undhaben ausführlich mit Herzog gesprochen. Rüdiger Suchsland und Josef Schnelle sprechen im-Podcast über Herzogs Filme.Dieehrenfür sein Lebenswerk - und zeigen seine neueste Arbeit, das Nazi-Botaniker-Drama "Master Gardener": Ein "besonders seltsamer Film", findet Andreas Busche im. Darin spielt"einenim Zeugenschutzprogramm, der in seiner neuen Existenz die herrschaftlichen Gärten vonpflegt. Schraders Figuren waren schon immer eher Typen als Charaktere, doch in seinem mittlerweile dritten Karriereherbst werden seine Obsessionen zunehmend. 'Master Gardener' enthält einige hübsche. Sowie die beruhigende Erkenntnis, dass Gärtnern selbst Nazis zu besseren Menschen macht - und mit einem grünen Daumen Vergebung tatsächlich möglich ist." Für-Kritikerin Maria Wiesner bildet der Film mit den beiden vorangegangen Schrader-Filmen "First Reformed" und "The Card Counter" eine lose Motivtrilogie: Alle drei Filme zeigen einen "Männlichkeitstypus, an dem Schrader sich schon immer gern abgearbeitet hat: Einzelgänger am Rande der Gesellschaft, deren Vergangenheit schrecklichere Taten umfasst, als normale Bürger in ihren schlimmsten Albträumen erleben könnten - und die dennoch nicht unter der Last zusammenbrechen, sondern mit dem, was sie fortan machen,tun."Dererweist sich als das zentrale Thema dieses Festivals, stellt -Kritiker Tobias Kniebe nach Filmen von unter anderemundfest. Weiterhin aus Venedig besprochen werden"Bones & All" ( FAZ taz ) sowieHorrorfilm "Pearl" und"The Whale" ( Tsp ).Weitere Artikel: Andreas Scheiner von der kann sich zwar vorstellen, dass an den vomlaut gemachten Vorwürfen gegen unser Resümee ) was dran ist, doch "der" der Reportage "ist ihrer Glaubwürdigkeit nicht zuträglich". Auf erklärt Matthias Kalle, warum die Serie "" ungebrochen aktuell ist.Besprochen werden' Dokumentarfilm "Mariupolis 2" ( Tsp , unsere Kritik hier ), der Dokumentarfilm "Komm mit mir in das Cinema" über die Berliner Filmhistoriker Tsp ), eine DVD-Ausgabe von' "Reminiscences of a Journey to Lithuania" ( Jungle World ),Liebesfilm "Die Zeit, die wir teilen" mitund Standard ),"Freibad" ( Standard ), die-Serie "Munich Games" ( FAZ ) und die neue-Fantasyserie "Die Ringe der Macht" ( NZZ ).