David Patrikarakos, dessen Artikel über Cherson auswir neulich bereits zitierten (unser Resümee ), berichtet invon neuem aus Cherson, sein Artikel hat auf Twitter zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Er ist selbst nicht in der besetzten Stadt, aber in Kontakt mit Informanten, schreibt er. Unter anderem behauptet er - und stützt sich dabei auch auf Fotos -, dass in Chersonherumfahren, die dazu da seien,. In ihnen würden sowohl die Leichen ukrainischer Opfer, als auch die der eigenen gefallenen Soldaten verbrannt. Viele derin der Ukraine kämen aus Gebieten nationaler Minderheiten. Zwar wollten deren Familien ihre Söhne ebensowenig in den Krieg schicken wie Moskauer oder Petersburger, "aber sie können es sich nicht leisten, diezu verweigern. Folglich werden die Männer aus diesen Regionen vom Kreml alsbehandelt, als Leben ohne Wert. Sie in Leichensäcken in ihre Dörfer zurückzuschicken, wäre eine militärische Peinlichkeit - und eine ungerechtfertigte Ausgabe - und so werden ihre Überreste einfach verbrannt.."Jeremy Cliffe warnt im, die Krise deszu übertreiben. Deutschland habe zwar ein akutes Energieproblem, aber als Volkswirtschaft sei es stabil. Die Überbetonung der Krise sei gefährlich und helfe, meint er: Politiker riskierten damit, "deutsche Kräfte zu stärken, die die Ukraine zudrängen... Die größte europäische Volkswirtschaft kann eine vorübergehende Energiekrise überstehen. Aber was ist mit den künftigen Krisen eines Kontinents, dessenneu gezogen werden können?"Die Forderung,, ist ja schön und gut, schreiben die Historikerundder, nur ist das russische Imperium nicht einfach mitzu fassen, denn es istvielfältig: "Die einseitige Betonung nationaler Bewegungen verkennt, dass in protonationalen Kontexten Stand und Religion oft wichtiger waren als Sprache oder Ethnie. Im multiethnischen Imperium musste man kein Russe sein, um in der zaristischen Bürokratie Karriere zu machen oder in die sowjetische Nomenklatura aufzusteigen. Die alte Vorstellung vom Imperium als '' ist längst widerlegt. Teilweise besteht dieinnerhalb Russlands bis heute fort: Es sind nicht nur ethnisch russische Großmachtphantasten, die das Regime stützen und dessen Kriegführung vorantreiben, sondern auch ein Verteidigungsminister mit tuwinischen und ukrainischen Wurzeln, ein usbekischer Oligarch sowie Einpeitscher mit armenischen und jüdischen Vorfahren im Staatsfernsehen."Christian Esch fliegt für denin "sein Moskau" zurück, das er als Korrespondent kannte. Die Oberfläche ist erstaunlich intakt, wenig Anzeichen für Krieg.ist alles anders. Er trifft zum Beispiel die Menschenrechtlerin, die den Preis ihre Bleibens kennt. "Es ist Zeit, sich vorzubereiten:gehen, die Dokumente der Kinder checken, Pläne für eine längere Abwesenheit machen. 'Ich liebe es zu leiden, wie alle Russen', sagt sie lachend. 'gehen in Ordnung für mich. Sieben sind zu viel, aber sagen wir drei.' Die Zahlen sind nicht aus der Luft gegriffen. Sieben Jahre Lagerhaft, so viel hat gerade erst der Moskauer Bezirksabgeordnete Alexej Gorinow erhalten, weil er den Krieg kritisiert hatte. Zum Einsatz kam ein Paragraf, der 'Fake News' über die russische Armee bestraft."