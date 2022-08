In dergeht Dietmar Dath vor dem Label Karlrecords auf die Knie, die mit einer Box verdienstvollerweise' elektroakustische Werke gebündelt zugänglich macht. Sie "dokumentiert die Spur der Irr- und Weltfahrten samt, die diese spezielle Werkgruppe des Komponisten birgt." So beschert das Finale der Box "zunächst die unwahrscheinliche Einsicht, dass Musik 'aus dem Computer', also eine, in der nicht ein Menschenbewusstsein, sondern etwas anderes dem Material folgend dieses logisch entwickelt, dasmehr blockiert, Wirkungen auffahren kann, die jeden fade amusischen Rationalismus effektiv (zer-)stören können. ... Nach 'Unwahrscheinlichkeit als Wahrheit' hört sich insbesondere 'Gendy3' an: Die konkrete Schall-stiftet-Drift-und-Sog-im-Raum-Vernunft dieses Stücks macht den auf den ersten Blick so unheimlichen Satz '' als etwas fassbar, das Erfahrungstatsachen der Sorte 'Holz arbeitet' oder 'die See tobt' verwandt ist. Zugleich kommt das alles irgendwie auch von Orgelmusik her, aber so, wie ein QR-Code vom byzantinischen Mosaikwesen herstammt. Selbst Rauschen klingt hier wie gestimmt."Außerdem: Harald Eggebrecht resümiert in derdie. Andreas Hartmann stellt in derdas Klangkunstprojekt " des Komponistenvor, der am Tegeler See in Berlin einem angeblichen Seemonster auf die Schliche kommen will. Christian Schröder schreibt imeinen Nachruf auf die Sängerin. Unter anderem der meldet , dass der Neue-Musik-Doyengestorben ist.Besprochen werden Salzburger Konzerte von(eine "großartige Pianistin", schwärmt Helmut Mauró in der) und(in dessen Spiel wird selbst Beethoven "zum Brüllen komisch", schreibt Michael Stallknecht in der) sowie Auftritte von. ( BLZ ) und FR ).