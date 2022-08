gibt es in der Ukraine inzwischen in allen Gesellschaftsschichten, berichtet Gerhard Gnauck in der: "Waren es in den ersten zwei Kriegsmonaten vor allem Berufssoldaten, die den Tod des sprichwörtlichen 'Unbekannten Soldaten' starben, meldeten jetzt immer mehr Intellektuelle, Journalisten, Aktivisten und weitere Angehörige derden Tod eines Bekannten, eines Freundes oder Verwandten, der sich erst nach der großflächigen russischen Invasion zum Dienst gemeldet hatte. Zum Beispiel Bohdana Schewtschenko, die sich auf Twitter als 'Fotografin, Journalistin, digitale Marketing-Managerin' präsentiert. Sie betrauerte im Juli ihren 33 Jahre alten Bruder, Kriegsname 'Elvis'. Gestern Abend verschollen, 'last seen yesterday at 18:14', steht in einem Posting neben letzten gemeinsamen Fotos." Etwaseien gefallen, habe Präsident Selenski im Juni mitgteilt.meldet zugleich unter Berufung auf Schätzungen des Pentagon, dass bereits "getötet oder verletzt worden" seien.Die Russen veröffentlichen regelmäßig ihre "" in den sozialen Medien, sagt im-Gespräch mit Yulia Valova, Witwe des "Asow"-Kämpfers Oleksiy Yanin: "In den sozialen Medien kursieren … besondersrussischer Kriegsverbrechen im Osten der Ukraine - ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle in Oleniwka gefilmt wurden. Zum Beispiel eines, in dem ein russischer Soldat einem ukrainischen die, ihm die abgetrennten Organe, ihm dann in den Kopf schießt und ihn an Seilen, die an seinen Beinen befestigt sind, in eine Grube schleift. (…) Es gibt auch ein Foto eines ukrainischen Soldaten, dem die Arme bis zu den Ellbogen abgehackt und derwurde, und vier russische Soldaten, die neben ihm posieren. Es gibt außerdem ein Foto, das die Hände und den Kopf eines ukrainischen Soldaten zeigt, der an denaufgehängt sind. Die Bildunterschrift unter dem Foto lautet: 'Das wird jedem Ukrainer passieren, ihr Schlampen'." Unser Resümee ) hat es "geschafft, die dreißigjährige Arbeit von Aktivisten und Menschenrechtsverteidigern in der Ukraine, die an Veränderungen und Menschenrechte glaubten, zu 'töten'", schreibt die ukrainische Journalistin): "Die Autoren des Berichts hätten zumindestund die Position des ukrainischen Verteidigungsministeriums berücksichtigen müssen, wenn die Organisation solchehat. Die Leitung des ukrainischen Amnesty-Büros sagte, dass sie sich nach den Gesprächen mit der Zentrale an das Verteidigungsministerium gewandt und um eine Reaktion gebeten habe, aber die ukrainische Seite habe nur sehr wenig Zeit für eine Antwort erhalten. Eine Reihe von Ukrainern, darunter die Leiterin des Büros, Oksana Pokaltschuk, verließen als Reaktion auf die Veröffentlichung ihre Posten bei der Organisation."In derärgert sich auch Joachim Käppner, dass Amnesty seine Glaubwürdigkeit verspielt. Das größte Problem sei "diegegenüber den Opfern eines Zerstörungskrieges", schreibt er: "Erst der Angriff des Aggressors macht Städte zum Schlachtfeld, doch nicht deren Verteidigung. Einmal abgesehen davon, dass sich die Ukrainer bemühen, Zivilisten aus den Kampfgebieten zu bringen: Die russische Kriegführung ist so brutal, dass siezwischen militärischen und zivilen Zielen macht, wie die Trümmerwüste von Mariupol belegt. Städte aber sind ein enormes Hindernis für Angreifer, Bastionen des Widerstandes. In derdes Ukraine-Berichts müsste man auch der, als sie 1942 Stalingrad gegen die Wehrmacht verteidigte,vorwerfen. Obwohl noch Zivilisten in der Trümmerstadt waren, kämpften die sowjetischen Soldaten um jedes Haus. Was hätten sie sonst tun sollen?" prognostiziert der Politologein einem etwas wolkigen-Artikel. Froh macht ihn das nicht. Schuld ist für ihn die: "Indem sie sich auf den Energieressourcen und den Atomschirm verließen, unterwarfen sich die Führer Russlands nationalem Reichtum, ohne etwas dafür zu tun. Die Korruption schuf, wie es sie nicht einmal unter den Zaren gegeben hatte und auch sonst nirgendwo auf der Welt gab. Zwei unverdiente Schätze, Reichtum und Sicherheit, schufen eine arrogante, doch nie wirklich geprüfte Elite."