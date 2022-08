Unter dem Titel "Die ukrainische Kampftaktik gefährdet Zivilisten" veröffentlicht Amnesty International einen kritischen Bericht über die, der in der Ukraine sofort zurückgewiesen wurde, wie Barbara Oertel in der schreibt . In dem Bericht heißt es: "Überlebende und Zeugen der russischen Angriffe im Donbas, in den Regionen Charkiw und Mykolajiw berichteten den Forschern von Amnesty International, dass das ukrainische Militär zum Zeitpunkt der Angriffeoperierte und die Gebiete dem Vergeltungsfeuer der russischen Streitkräfte aussetzte. Amnesty International-Rechercheure wurden an zahlreichen Orten Zeuge eines solchen Verhaltens. Das humanitäre Völkerrecht verlangt von allen Konfliktparteien, militärische Ziele in oder in der Nähe von dicht besiedelten Gebieten."Dominic Johnson kann in einem-Kommentar zum Thema die Reaktion der ukrainischen Regierung verstehen, denn die russische Seite hat den Amnesty-Bericht sofortgenutzt. Beihieß es: "Amnesty International deckt Kiewsauf". Eine erfahrene Menschenrechtsorganisation, so Johnson, "müsste in der Lage sein, ihre Erkenntnisse so zu publizieren, dass sie nicht in Moskau eineermöglichen und damit in Kiew Empörung provozieren. Doch nicht zum ersten Mal zeigt sich hier, dass Kommunikation nicht zu den Stärken von AI gehört. Nicht nur das: Der Bericht setzt an manchen Stellengleich, und eine Stellungnahme der Ukraine zu den Vorwürfen wurde wohl angefragt, aber nicht abgewartet."Markus Wehner berichtet in derüber die Arbeit der "", einer ukrainischen NGO, die Staatsanwaltschaften bei der Recherche zuunterstützt. Die Organisation erhält auch Gelder von westlichen Regierungen. Am schwierigsten sei es, "Informationen aus den von Russenzu bekommen wie etwa aus Cherson. Denn dort hinzufahren, ist für die Rechercheure zu gefährlich. Menschen zu befragen, die noch in der Stadt leben, ist ebenfalls zu riskant, denn sie begeben sich damit in Lebensgefahr, wenn die russischen Besatzer davon erfahren. Deshalb versucht die NGO, Leute zu befragen, die von dort geflohen sind."Diein der Ukraine sind durch den russischen Angriffskrieg zu "" geworden, schreibt die russische Schriftstellerin in derund schließt nicht aus, dass "das russische Militär die ukrainischen Truppen mit demabschrecken will oder ob es umgekehrt die Möglichkeit eines zweiten Tschernobyl als Mittel des totalen Kriegs in Erwägung zieht." Der Verdacht liege nahe, "dass man das AKW Saporischja gezielt in einegegen voranrückende ukrainische Truppen verwandeln wollte. Das ermöglicht es dem russischen Militär, Städte und Dörfer zu beschießen, ohne direkte Gegenschläge befürchten zu müssen. Würde es jedoch zu Gefechten um das und auf dem Gelände des AKW kommen, liefe man Gefahr, den Ausfall der Kühlsysteme und die Explosion des Reaktors herbeizuführen."Diegegen Russlandmehr, als dass sie ihm schaden, behaupten in derdie Wirtschaftswissenschaftler Reiner Eichenberger und David Stadelmann: "Zwar trifft die sanktionsbedingte Wirtschaftskrise die Bürger hart. Aber gerade das begünstigt ein '', bei dem sich die Bevölkerung hinter die Regierung schart. Die sanktionsbedingte Verarmung und das Abschneiden der freien Handelsbeziehungen machen dieund lähmen ihre Anreize, gegen das Regime aufzubegehren. Sie wissen, dass auf ein autokratisches Regime selten eine demokratische, bürgerorientierte Regierung folgt, und dass ein Machtvakuum mit drohendemfür sie oft noch fataler als das bisherige Regime ist."Derist der schreibt der russische Essayistin einem düsteren Essay für. Plötzlich gibt für die Russen alles wieder Sinn: "Alles läuft ab, Geschichtsbüchern und Familienlegenden: Unsere Großväter waren im Krieg, unsere Väter waren im Krieg, wir sind im Krieg. Es ist, als hätte Russland all die Jahre mühsam versucht, sich an seinezu erinnern, und sie nun endlich gefunden. Diezwischen Macht und Gesellschaft ist endlich gekommen, und der Bewohner desdankt mit einer Träne im Auge dem Vertreter des Staates dafür, dass er rund 5.000 Kilometer zurückgelegt hat, um ihm die sterblichen Überreste seines in der Ukraine gefallenen Neffen, eines Fallschirmjägers, zurückzugeben: 'Wir lassen die unsrigen nicht im Stich, es stimmt!'"