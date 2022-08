Taiwan-Besuch ging zwar ruhig über die Bühne, aber China gibt kein Ruhe, schreiben Lea Sahay und Kai Strittmatter auf Seite 3 der: China gab "erste Sanktionen bekannt:stehen jetzt auf der schwarzen Liste, außerdem einige Teesorten, Kakaobohnen und zwei Fischsorten. Taiwan bekommt keinen Sand aus China mehr. Dann gab es den mittlerweilevon Hacker-Trupps. Chinesische Hacker legten für 20 Minuten die Webseite des taiwanischen Präsidialamtes lahm und drangen in die Systeme der 7-Eleven-Supermärkte in Taiwan ein und belegten die Bildschirme dort kurz mit Anti-Pelosi-Sprüchen. Im Gegenzug wurden in der chinesischen Provinz Heilongjiang die Besucher einer Regierungswebsite am Mittwochvormittag begrüßt von einerund der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen."Deprimiert schreibt in derüber den, den der Islamische Staat 2014 mit sadistischer Grausamkeit betrieb. Bis heute sind Tausende Jesidinnen vermisst, Die Überlebenden vegetieren in Flüchtlingslagern, die von der Türkei beschossen werden: "Die Jesid*innen haben. Von der islamischen Ummah, der weltweiten Gemeinschaft der Muslime, konnten und können sie keine Unterstützung erwarten. Auch in Deutschland nicht.hat auf den Aufruf der Gesellschaft für bedrohte Völker reagiert, den Genozid an den Jesid*innen in denzu thematisieren. In Deutschland, wo mittlerweile rund 200.000 Jesid*innen leben - es ist die weltweit größte Diasporagemeinschaft -, ist der Genozid aus derverschwunden."Der Deal zwischen den USA und dem "Islamischen Emirat" in Kabul lautete: "Die ausländischen Truppen ziehen ab,beherbergt dafürmehr", erinnert Thomas Avenarius in der. Und doch sind wichtige Terrorkader im Land: "Diese Qaidisten, genießen in Afghanistan nun Bewegungsfreiheit. Die einst von Osama bin Laden gegründete Qaida könne in ein, zwei Jahren in der Lage sein, neue Anschläge rund um die Welt zu planen. Warum die Taliban dieses Terrortreiben nicht unterbinden? Weil sie nicht wollen. Ihr Denken unterscheidet sich kaum von der Qaida-Ideologie: eine verzerrte, versimpelte Auslegung des Islam. Die Religion wird auf die Scharia beschränkt, der Dschihad als Gotteskrieg gegen alle Nichtmuslime gepredigt. Dazu kommen enge persönliche Bindungen. Die Taliban haben jahrelang mit den Qaida-Leuten, oft genug ihre Söhne und Töchter miteinander verheiratet."