Bild: Madame de Beauvoir's painting - part in the series Rewriting History, by Fabiola Jean-Louis

Robert Colescott, "Shirley Temple Black and Bill Robinson White" (1980). Portland Art Museum, Oregon. Collection of Arlene and Harold Schnitzer (© 2022 The Robert H. Colescott Separate Property Trust / Artists Rights Society (ARS), New York)

Vorbildlich erscheint Carmela Thiele in derdie neue Präsentation des Tropenmuseums in Amsterdam , das sich mit der Ausstellung "" der Debatte stellt, dabei "kritisch und optimistisch" auf die Gegenwart blickt und weniger auf ethnologische Objekte als aufsetzt: "Ein Beispiel für das Finetuning der Inszenierung: Im Auftrag des Tropenmuseums schuf die südafrikanische Künstlerinein für sie typisches Tableau einzelner aquarellierter Porträts. Ihre 'Coloured Drawings' stellen unterschiedliche Personen und mit ihnen diedar. Nur wenige Schritte weiter im Themenbereich '' liegt dann'Haut-Farben-Tafel' in einer Vitrine. Das Dokument ist Zeugnis der um 1900 zu Hochform aufgelaufenen. Für Wayne Modest schließt sich an dieser Gegenüberstellung von ethnografischen Artefakten und zeitgenössische Kunst noch eine andere Frage an: 'Emanzipiert uns die Sprache des Multikulturellen, die Sprache der Diversität, von den Fragen der Rasse, von den Fragen der Vergangenheit, oder aber stellt sieauf?'"Noch immer wird John Yau () beim Anblick der Werke des amerikanischen Malers unbehaglich zumute : Humorvoll, mitunter auchführte Colescott dem weißen Amerika dessenvor Augen: Rassismus ist überall, so die Botschaft, die Yau nun auch im New Yorker New Museum in der Ausstellung "Art and Race Matters" erkennt: "In 'Shirley Temple Black and Bill Robinson White' aus dem Jahr 1980 nutzte Colescott den Ehenamen des Kinderstars, um einenvorzunehmen: Indem er sie als junges schwarzes Mädchen und den schwarzen Stepptänzer und Schauspieler Bill 'Bojangles' Robinson als Weißen darstellte, zeigte er die, die dieser in Filmen projizierte. Colescotts Darstellung von Robinson als weißer Mann in blauem Overall und rotem Hemd, der einen Eimer Himbeeren in der Hand hält und zu einem lächelnden schwarzen Mädchen mitsingt, das ihn mit großen Augen anschaut, ist herrlich lächerlich. Die bühnenähnliche Kulisse mit dem rosafarbenen und blauen Himmel und den blauen Baumstämmen, die den Hintergrund bilden, zeugt von der meisterhaften Verwendung der Farben durch den Künstler."Außerdem:möchte die Documenta auch unter neuen Leitung nicht wieder beraten, meldet unter anderem der. In der schreibt Ulf Erdmann Ziegler zum Tod von. In derist Georg Imdahl guter Dinge, dass dasin Leverkusen, das kurz vor der Schließung stand, dank der Pläne des neuen Direktorsdas Gröbste hinter sich hat.Besprochen werden die-Ausstellung in der Frankfurter Schirn (), die Installation "Diversion" vonim Frankfurter Portikus ( FR ) und die Installation "Apis Gropius" der Künstlerinim Berliner Gropius-Bau (