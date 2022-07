In derkann Jörg Häntzschel über fünf Seiten langes Statement nur den Kopf schütteln: Wenn also nur alle "Fairness, Solidarität und Vertrauen" mitbringen, lasse sich die Documenta "erfolgreich zum Abschluss bringen"?! Schuld sind in jedem Fall die anderen: "Namentlich erwähnt sie unter anderemvon Forensic Architecture und, Kurator am Haus der Kulturen der Welt: Ihre Aufgaben, so Schormann: 'umfassende Beratung zu… Fragen mit Bezug zu Antisemitismus und dem israelisch-palästinensischen Verhältnis'. Das, so liest man es, waren also die Leute, die die antisemitische Kunst durchgewunken haben. Dabei waren die beiden lediglich engagiert worden, die Gesprächsreihe 'We Need to Talk' zu organisieren. Beide sagen gegenüber der, sie hätten vor der Eröffnungund seit dem 11. Juni nicht mehr mit Schormann gesprochen. Schon im Mai, als Dische-Becker und Franke den Katalogtext zu den Filmen der Gruppe Subversive Film gelesen hatten, rieten die beiden ihr dazu, eingehend prüfen zu lassen, ob es dort um diegegen Zivilisten gehe, und die Filme kuratorisch einzuordnen.." Und noch eine Frage stellt sich nicht nur Häntzschel:? Niemand hatte in den vergangenen Wochen Kontakt mit ihr.Keiner will's gewesen sein, "also hat sich ein seit zwanzig Jahren bekanntes und hundert Quadratmeter großes Malwerk antisemitischer Bauart offenbar", ärgert sich Gerhard Matzig ebenfalls in der. Kassel ist "zum Hotspot bürokratischer" geworden, fährt er fort und fordert:diese "israelfeindliche Agitprop-Veranstaltung".Währenddessen ist"erschüttert", dass Schormann "Unwahrheiten verbreite", berichtet Birgit Rieger im: "Mendel wirft der Documenta-Leitung vor, diese schirme die Kuratorengruppe Ruangrupa paternalistisch ab. Ruangrupa sei etwa zur ersten Antisemitismus-Diskussion am 29. Juni zunächst gar nicht eingeladen gewesen. Schormann schreibt in ihrem Statement, 'ganz im Gegenteil: Wir haben diese Einladungselbst ausgesprochen und Ruangrupa ist dieser auch unmittelbar nachgekommen'. Mendel entgegnet in einem Statement an den: 'Die Leiterin der Kommunikation in der Bildungsstätte Anne Frank, Eva Berendsen, und ich haben in mehreren Telefonaten zwischen dem 22. und 24. Juni versucht, dass Ruangrupa eingeladen wird. Diese Bitte wurde von der Documenta-Leitung immer wieder mit diversen Erklärungen, bis wir schließlich schriftlich mit der Absage der Veranstaltung drohen mussten.'"Bestens gelaunt kommt hingegen Till Briegleb () aus der großen Doppelretrospektive in Hannover in Sprengelmuseum und Kunstverein zum 75. Geburtstag von, die mit ihren Installationen Witz und Zuversicht versprüht: "schwebt an Seilen von der Decke. Ein riesiger Alligator tauscht den Moder einer Uferzone mit einem Stapel Überseekoffer als Thron.zwischen elf rosa Sandsteinmurmeln. Und ein wacher Gamsbock hängt mit den Hörnern in einer Wand aus Ytong-Steinen so selbstverständlich wie ein Anzug im Schrank. In den meisten großen Installationen von Christiane Möbus erzählt mumifizierte Natur schöne, und die Titel werben um Zuneigung wie eine hungrige Katze, die sich an den Beinen ihrer Halter reibt."Außerdem: Das Charlottenburgersoll bis 2025 komplettwerden, veranschlagt sind, die Kunstwerke der Sammlung sollen zwischenzeitlich auf Tournee gehen, meldet Ingeborg Ruthe in derBesprochen wird die-Retrospektive in der Neuen Nationalgalerie in Berlin ( taz