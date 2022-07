In derresümiert Stefan Trinks die bisherigen Skandale der Documenta-Geschichte, von den NS-Verstrickungen des Kuratorsüberunverstandene Avantgarde-Schau bis zuFinazdebakel. Doch all diese Skandale verblassen seiner Ansicht nach gegenüber dem Vorwurf, "im Herzen Kasselsgezeigt" zu haben. Und wie Trinks genüsslich anmerkt: "Bemerkenswert bleibt auch, dass der sich deutlich abzeichnende Skandal lange Zeit von manchen Medienwurde. In deretwa schrieb Jörg Häntzschel noch am 18. Februar, also einen ganzen Monat nach dem Beginn kritischer Berichte über die Documenta und die Versäumnisse ihrer Leitung: 'Der erwähnte Pseudoskandal um die Documenta hätte leicht aus dem Ruder laufen können, die Künstler drohten Schaden zu nehmen. Doch Roth gelang es, diemit Gesprächen vom Tisch zu räumen.'"Imrecherchiert Caroline Fetscher zu den Mitgliedern der, die das Kuratorenkollektiv Ruangrupa ausgewählt hatten, und stößt bei einigen auf. Doch selbst diejenigen, die sie freisprechen muss, will sie nicht aus der Verantwortung entlassen: "Ihreum das drei Tage nach der Eröffnung abgebaute antisemitische Werk 'People's Justice' auf dem Friedrichsplatz sucht man derzeit vergebens. Die Gesamtzusammensetzung der Kommission lässt sie sich als weiteres Symptom für den Grad an Akzeptanz lesen, den die BDS-Bewegung und die 'antikoloniale Israelkritik' im Lauf der vergangenen Jahre in der Kunstwelt erlangt hat, in den Ländern des Südens ebenso wie in der westlichen Welt."Ebenfalls im berichtet Birgit Rieger, wie sich die Diskussion um die Documenta und die Konferenz "Hijacking Memory" in Berlin hochschaukelt: "Daniel Botman, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, hatte vergangene Woche im Kulturausschuss das Berliner Haus der Kulturen der Welt (HKW), das Einstein Forum und das Zentrum für Antisemitismusforschung der TU alskritisiert.""Die Documenta ist in diegeraten", seufzt dagegen in derHarry Nutt und plädiert für verbale Abrüstung: "Wie selbst das Bemühen um Vermittlung inmündet, zeigte unlängst eine Bemerkung Meron Mendels, mit der der Direktor des Bildungszentrums Anne Frank seine Dienste als Documenta-Berater quittierte. Er warf der Documenta-Leitung nicht weniger als eine neokoloniale Haltung vor. Würde es nicht reichen, diese endlichzur Rechenschaft zu ziehen? Die Zukunft des Kasseler Kulturtankers dürfte nun davon abhängen, inwieweit es gelingen wird, sich aus derherauszuarbeiten."Besprochen werden die Ausstellung "Welt aus den Fugen" im Kunst Museum Winterthur NZZ ), die Sammlung der Bundesbank im Frankfurter Museum Giersch FR ) und die Fotografien vonin der Berlinischen Galerie Tsp ).