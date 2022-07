Bild: Monika Rittershaus





In derist Helmut Mauró hingerissen hat für das Festival in Aix-en-Provence"Auferstehungssymphonie" als "düsteres, immerwährendes" inszeniert, viel passiert nicht, aber das Stück entwickelt ungeheure Sogkraft: "Vögel zwitschern,, schnüffelt im Sand, geht weiter, schnüffelt wieder, verharrt lange so. Man ahnt noch nicht, was das Pferd da gerochen hat. Ein dunkles Bratschen-Cello-Tremolo setzt ein, Menschen betreten die Szenerie, immer mehr, ziehen sich weiße Schutzanzüge über.. Es wird lange und akribisch gegraben, aber dann geht es Schlag auf Schlag. Leichen werden aus der Erde geholt, auf weiße Leichensäcke gelegt. Bis der größte Teil der Bühnenfläche mit Leichen bedeckt ist."Ganz anders erlebt Manuel Brug in derdie Inszenierung und ihre "Bühnenkitsch-Verlogenheit": "hört man, wie wenig der räumlich geteilte Chor zusammenkommt, wie grob die schönen Stimmen von Crebassa und Golda Schultz verstärkt sind, dass die Fernmusiken immer wieder wegbrechen, der ganze Satzbleibt. Man versteht schon, was Romeo Castellucci hier - lange vor dem Massaker inkonzipiert - alssagen will. Aber es verfängt nicht wirklich. Weil das Sehen abstumpft. Und weil man diese Begleitmusik zu einerauch von der Konserve hätte abspielen können. Der riesige Liveaufwand, der sich doch nur schlecht und mechanisch anhört, wäre gar nicht notwendig gewesen." Für dieberichtet Anja-Rosa Thöming aus Aix-en-Provence.-Kritiker Helmut Ploebst lernt von der südkoreanische ChoreografinMaschinen als "Körpererweiterungen" zu betrachten. Das Festival Impulstanz zeigt sechs Schlüsselwerke der Künstlerin, darunter die Performance "7ways": "Während ihrer Performances holt Jeong ihre' ganz nahe an den eigenen Körper heran. Oft performt die Künstlerin nackt, und sie spart nicht mit deutlichen, oft ironischen Anspielungen auf die erotischen Aspekte der Beziehungen zwischen Menschen und ihren mechanischen. Die kulturgeschichtlichen Zusammenhänge von Jeongs Werk reichen zurück bis zu den Mythen von Prometheus und dem Pygmalion, sie sind verbunden mit Heinrich von Kleists 'Über das Marionettentheater' und E. T. A. Hoffmanns Erzählung 'Der Sandmann' und münden in den Mensch-Maschine-Diskurs der Gegenwart."Außerdem: Im Gespräch mit Marianne Zelger-Vogt erklärt, weshalb sie bei dengerade jetztOper "Sibiria" von dem russischen Regisseurinszenieren und dem russischen Dirigentendirigieren lässt: "Ich würde Kriegstreibern niemals eine Plattform geben, doch ich kenne die Gesinnung von Valentin Uryupin und Vasily Barkhatov, beide sind klar demokratisch orientierte Künstler, und ich finde, dass man Menschen, die sich für eineinsetzen, unterstützen, nicht ausschliessen sollte." In derbefürchtete heute auch Peter Laudenbach, dass sich das designierte Leiterinnen-Kollektiv künftig in die Jury-Entscheidungen deseinmischen wird: "Angesichts ihrer ambitionierten Arbeitsbiografien fällt die Vorstellung nicht leicht, dass sich die vier neuen Leiterinnen des Theatertreffens auf die Rolle guter Organisatorinnen beschränken wollen." Besprochen werden die von den Sophiensälen ausgerichtete performative Bootstour "The River" von Berliner Zeitung ).