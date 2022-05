Walter Scikert: L'Affair de Camden Town, 1909. Bild: Tate Britain

Barbara Kruger: Bitte lachen / Please cry, 2022. Ausstellungsansicht. Foto: Timo Ohler / Neue Nationalgalerie

Hervorragend kuratiert findet Laura Cummings imdie große-Ausstellung in der Tate Britain , die den britischen Maler als Meister des Bösen zeigt, besonders verstörend in seiner Serie "The Camden Town Murder" : "Sickert hat die menschliche Anatomie so oft verzerrt (oder einfach verfälscht), dass sich die Frage stellt, wie hart er an diesergearbeitet hat. Der Titel dieses Werks bezieht sich auf dennamens Emily Dimmock in Camden Town im Jahr 1907. Sickerts Gemälde verbinden beunruhigend Tatort, Ateliereinrichtung und Sozialgeschichte, er liebte es, die Dinge mit ablenkenden Titeln weiter zu verwirren. Ein Bild heißt 'What Shall We Do for the Rent?' Der letzte Essay im ausgezeichneten Katalog der Ausstellung präsentiert einige forensische Beweise über Sickert selbst. Es stellt sich heraus, dass er einer von jenen war, die sich in Briefen an die Polizei alsausgaben. Was diesen abscheulichen Akt mit seinen Gemälden verbindet, scheint (zumindest mir) in den emotionalen Grenzen von Sickerts Kunst zu liegen. Was auch immer seinen Sujets widerfährt, es erscheint zunächst - und manchmal auch zuletzt - immer nur als Vorwand für Formen, für Formgebung und Gestaltung, für eine aufsehenerregende, von glühend bis graubraun reichende Palette, letztlich für die. Die Stimmung ist wichtiger als die Bedeutung, die tonalen Harmonien wichtiger als der Mensch."Als eine der schärfsten Kritikerinnen unserer Medienwelt schätzt Ingeborg Ruthe in derdie amerikanische Künstlerin, die in der Neuen Nationalgalerie in Berlin die den gesamten Boden der oberen Halle mit ihren Textbotschaften ausgelegt hat: "und haben keine Gefühle. Als geistiges und emotionales Gegenmittel setzt Barbara Kruger in ihre Schriftbilder auf Vinyl nachdenkliche Äußerungen von Schriftstellern: Zitate von George Orwell, Walter Benjamin und James Baldwin, auch nachlesbar in einer Zeitung zur Ausstellung in Berlins Nationalgalerie . 'Wenn Sie sich ein Bild von der Zukunft machen wollen'", zitiert sie Orwells '1984' so sarkastisch wie wenig tröstlich, 'dann stellen Sie sich, der. Unaufhörlich…" Und dazu ein greinendes Emoji."Weiteres: In der freut sich Philipp Meier, dass Skulpturen vonundim schweizerischen Uster ein neues Zuhause gefunden haben.Besprochen werden die große-Schau in der National Gallery in London (der SZ -Kritikerin Kia Vahaland auch die Einsicht entnimmt, dass Menschen einander braucehn: "Raffael ist ein Beziehungsmaler") und die Schau "Arte e sensualità nelle case di Pompei" im Archäologischen Park von Pompeji ().