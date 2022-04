=========

Die lang befürchteteim Donbass-Gebiet scheint in dieser Nacht begonnen zu haben. Sehr aktuell berichtet dieWarum willder Ukrainegeben, fragt eine entgeisterte Alexandra Föderl-Schmid in der. Will er sich damit von Waffenlieferungen? "Bundeskanzler Olaf Scholz will mit dieser Umgehungskonstruktion eine direkte Lieferung vermeiden, indem Deutschlandübernimmt. Es ist der Versuch, niemanden zu verprellen - auch nicht die Friedensbewegung, die an diesem Osterwochenende mit den Friedensmärschen ein starkes Zeichen gesetzt hat. Gleichzeitig zeugt die weitere Ablehnung von Waffenlieferungen auf direktem Weg an die Ukraine auch von einer noch immer vorhandenenund seine Befindlichkeiten. Mit diesem Vorgehen wird die Bundesregierung den Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung in Kriegszeiten nicht entkräften können, zumal Deutschland zu den Bremsern gehört, was ein Öl- und erst recht ein Gasembargo gegen Russland betrifft."Stefan Laurin versucht bei denein, die weiter so gern an Putin glauben würde, wenn er nur nicht solche Angriffskriege führte: "Die SPD setzte bis zuletzt auf die. Ob die polnische Gewerkschaft Solidarnosc oder die Bürgerrechtler in der DDR: Alles, was sichorganisierte, egal ob in der Bundesrepublik oder in anderen Staaten, war und ist der SPD fremd. Das Staatstragende liegt in den Genen der SPD. Das ist nicht immer schlecht: Die SPD hielt an der Weimarer Republik fest, als Liberale und Konservative längst dabei waren, die erste deutsche Demokratie zu verraten. Ob Hartz IV oder Radikalenerlass: Die SPD war auch in der Bundesrepublik fast immer bereit, sichund gegen die Interessen der Partei zu stellen. Das Tragische ist, dass die SPD auch bereit ist, staatliche Herrschaft anzuerkennen, dieist.", kurzzeitiger Außenminister Deutschlands, verteidigt imseinen Vorgängergegen den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk, der Steinmeier vorgeworfen hatte, wahre Spinnennetze intensiver Beziehungen zu Russland geknüpft zu haben: "Spinnennetze dienen bekanntlich dem Fang und der anschließenden Verwertung der Beute. Auf den Punkt gebracht insinuiert dieser Vergleich, dass der frühere Kanzleramts- und Außenminister diein Deutschland mitorganisiert habe. Das ist wahrheitswidrig und bösartig. Wahr dagegen ist, dass der Außenminister Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel mehrin Europa dafür getan hat, die Ukraine zu unterstützen."In derist Nils Minkmar schockiert von der Routine, mit der Politiker und Medien in Frankreich und Deutschlandübergehen, "als sei derund ihr Kampf um jene Werte, die die meisten in Europa bloß geerbt haben, einund nicht ein historischer Moment der Wahrheit. An dem es zumindest nicht schaden kann, öfter mal zu sagen, was man in den kommenden Jahren und Jahrzehnten anders machen möchte als Putin. Waswäre und mit welchen Institutionen, Kräften und Personen man ihn umsetzen möchte. Und wie es dazu kommen konnte, dass Europa sich in eine energetische und - es kommt nur noch auf den Zufall eines einzigen Wahltages am Sonntag an - politischebegeben hat."Ziemlich deutlich äußert sich der italienische Premierministerim Interview mit Luciano Fontana vom: "Wie wollen wir das Grauen von Butscha nennen, wenn nicht Kriegsverbrechen? Ich verstehe, dass Begriffe wie '' oder '' eine genaue rechtliche Bedeutung haben. Es wird Zeit und Gelegenheit sein, zu prüfen, welche Worte am besten zu den unmenschlichen Handlungen der russischen Armee passen. Dennoch müssen wir anerkennen, dass derin den letzten Monaten vor und während der Invasion über die genauesten Informationen verfügte."Wer angesichts dernicht jetzt Waffen liefert, macht sich der Beihilfe zumschuldig, schreibt Richard Herzinger in seinem Blog: "Der Hintergrund dieser wirren Suche nach Ausflüchten ist die, durch zu großes militärisches Engagement für die Ukraine zur '' zu werden. Als bräuchte Putin, wenn er denn Deutschland an irgendeinem Punkt zur 'Kriegspartei' deklarieren und entsprechend angreifen will, dafür irgendeinen konkreten Vorwand!"Wir sind "in eineneingetreten", schreibt der Politologeauf der Gegenwart-Seite der. Er fürchtet einen langen Krieg. Und "Dieist in einer Konstellation mit vielen Ungewissheiten durchaus geeignet, die Handlungsspielräume des Westens einzugrenzen. Putin weiß das. Er weiß, dass er mit der nuklearen Drohung einezwischen Autokratie und Demokratie zu seinen Gunsten aktivieren kann. Und arbeitet mit dieser Drohung."Bernhard Pötter erzählt in einem gut recherchierten Hintergrundartikel in der, was es technisch bedeuten würde, wenn Europamehr abnimmt: "Der gut eingespielte Ablauf der Förderung müsste unterbrochen werden. Denn Speicher von der Größe dergibt es an den Feldern kaum - und 'die Speicher in Russland sind nach unseren Informationen', sagt Franziska Holz, Energieexpertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Anders als Deutschland, wo die Speicher trotz hoher Preise und gegen den ökonomischen Sachverstand leer sind, haben die Russen vor dem Ukrainekrieg ihre Reserven aufgefüllt." Gazprom ist in Russland praktisch, erläutert Holz weiter: "Gazprom habe weltweit fast eine halbe Million Angestellte, nur etwa die Hälfte davon arbeiteten bei der Ausbeutung von Rohstoffen: 'Der Konzern finanziert Schwimmbäder, Kitas, Bibliotheken, wer dort arbeitet, bekommt sein Gehalt von Gazprom. Wenn das Geld nicht mehr fließt, wird das schwierig.'"Boykott hin oder her. Schon vor dem Krieg war es unter Putin mit dergegangen, schreibtim: "Die intellektuelle und kulturelle Degeneration von Putins Elite in diesen zwei Jahrzehnten hatte einenauf die Gesellschaft. Sie äußert sich vor allem in der Sprache: Sie ist primitiv geworden, lexikalisch und semantisch stark simplifiziert. Elaborierte Sprache auf der Straße zu hören ist heutzutage sogar in Moskau eine Seltenheit geworden."Außerdem: In deramüsiert sich Deniz Yücel über die beleidigten deutschen Reaktionen auf diedurch den ukrainischen Präsidenten Selenski: "Von derbis zur, stets im selben Fräulein-Rottenmeier-Ton: ', Affront, was erlaube sich Selenski?, Affront, Affront!'" Und Sicherheitsexpertin erklärt im Interview mit Christian Jakob, warumim Krieg bisher so gut wie keine Rolle spielen.Die quälend langsame Aufarbeitung dergeht weiter. Im bayerischen Landtag wird ein neuer Untersuchungsausschuss gebildet, berichtet Dominik Baur in der: "Warum, fragen die Parlamentarier, wurde zehn Jahre lang in dieermittelt, wurden fast alle Hinweise auf einen rechtsextremen Hintergrund außer Acht gelassen? Und warum wurden Hinterbliebene und Überlebende wie Tatverdächtige behandelt? Der Grüne Toni Schuberl vermutet hier einen Fall von: 'Ich will da jetzt keinem einzelnen Ermittler eine rassistische Haltung unterstellen.' Aber der Reflex sei eindeutig gewesen: Aufgrund des Migrationshintergrunds der Opfer habe man die Täter im Bereich dergesucht."werden Sanktionen der EU sehr wirksam sein, verspricht der ungarische Historikerim Gespräch mit Ralf Leonhard in der: "Ungarn hängtaus der EU ab. Es ist sogar so, dass sich dieses Orbán-System eigentlich nur durch die Finanzierung aus der EU richtig entfalten konnte. Die "Errungenschaften", derer sich Orbán zu Hause rühmt, kommen alle aus den Geldtöpfen aus Brüssel. Ich finde es sehr tragisch, dass man in Brüssel mehr als zehn Jahre lang nichts gegen diesen Verräter der europäischen Wertegemeinschaft unternommen hatte. Schlimmer sogar: Man hat ihn eher begünstigt. Im ungarischen Fall würden Sanktionenihre Wirkung zeigen, anders als in Russland."