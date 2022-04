ist im Alter von 87 Jahren gestorben, der schärfste Neutöner, den die britische E-Musik-Szene je hervorbrachte. Imogen Tilden erinnert iman den Effekt, den sein Saxofonkonzert "Panic" 1995 bei den Proms auslöste: "Einige Kritiker bezeichneten die rasante Energie und diedes Werks als 'schreckliche Kakofonie', und die Telefonzentrale derwurde mit Beschwerden von Zuschauern überschwemmt, die sich über denärgerten."Im legt Axel Brüggemann nochmals seine Recherchen zum insbesonderedar (mehr dazu bereits hier ): Die Hotspots sind Linz und Salzburg. "Am Brucknerhaus ist modellhaft zu beobachten, wie Putins Netzwerk sich durch die Kultur in eine Bürgergesellschaft einschleicht. Salzburg könnte von Linz lernen, dass russisches Geld in der österreichischen Kultur in erster Linie eine Strategie des Kreml ist. Gerade Mozarts Geburtsstadt und ihr Sommerpublikum sind. Doch Österreich tut sich schwer, so klar zu handeln wie die USA. ... Es erstaunt, mit wie viel Leidenschaft Salzburg-Intendant Markus Hinterhäuser weiter an den Auftritten von Currentzis festhält. Diese Woche scheiterte die Schützenhilfe, die er dafür aus dem Wiener Konzerthaus bekommen sollte." Als reine Heuchelei tut Jan Brachmann im Leitartikel derdagegen ab, dass sich alle Welt jetzt auf russische KünstlerInnen einschießt: "Wie aber hätten Orchester, Chöre und Theater in Russland anders finanziert werden sollen als durch den Staat oder Oligarchen? Sie hatten nicht die Freiheit der Wahl."Christian Schachinger vom vertreibt sich die Ostertage mit dem Hören, denn auch wenn man die Schlagermusik "in ihrer scheinbaren Naivität belächeln mag, sie ist". In den letzten drei Jahrzehnten ist sie allerdings spürbar auf den Hund gekommen. "Die großen Themen abseits des Ballermanns auf Mallorca und der Schneebar in Obertauern müssen wieder her. Es dürfen dann auch einmal Der letzte Sirtaki von Rex Gildo oder Howard Carpendale sein: 'Deine Spuren im Sand, die isch gestern nock fand...'. Das Leben ist voll davon. Ab und zu istin Sicht."Weitere Artikel: Valentin Goldbach und Ralf Fischer schreiben in derüber, wo von Kollegah bis Staiger gegen die Impfung gewettert wird. Matthias Benz wirft für dieeinen Blick auf den erneuten Börsengang von. Und noch ein Todesfall: Alex Ross schreibt in seinem Blog einen Nachruf auf den Pianisten: "Für mich war Lupu der sublimste lebende Praktiker seines Instruments, ein Musiker und Künstler von höchstem Rang." Mehr Nachrufe hier Besprochen werden ein Konzert der ukrainischen Bandin Hamburg ( taz ), das Comeback-Album von Jungle World ),Album "Luz" ( Pitchfork ) und neue Jazzsingles, darunter ein neues Stück von, dem große Epiker des Jazz, der auch in der knappen Form besticht, schreibt Jazzkolumnist Andrian Kreye, der seine aktuellen Entdeckungen auch in dieser Spotify-Playlist präsentiert.