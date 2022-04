These claims that footage of bodies seen in Ukraine's Bucha are staged are just ridiculous. There are numerous alternative angles that show they have not moved, and are quite real.

Source 1: https://t.co/3fERuLxcpF

Source 2: https://t.co/j0pzRwTeNn https://t.co/cb78v1rBrw pic.twitter.com/AVB2MXVVsl - Benjamin Strick (@BenDoBrown) April 4, 2022





These photos were taken 41 days apart by the president's photographer. The first one on the 23rd of February, the last day of peaceful Ukraine. The second one in Bucha today. pic.twitter.com/kfPU723gw1 - Katya Gorchinskaya (@kgorchinskaya) April 4, 2022

Jetzt beginnt derund gegen die Lügenfabriken der russischen Regierung, die diein Zweifel ziehen. Ein Artikel des "Visual Investigations Teams" derzeigt, dass die Leichen von Butscha entgegen den Behauptungen der russischen Desinformanten, sie seien dort erstder russischen Truppen platziert worden, schonauf den Straßen lagen: "Um festzustellen, wann die Leichen aufgetaucht sind und wann die Zivilisten wahrscheinlich getötet wurden, führte das Visual Investigations-Team dereine Vorher-Nachher-Analyse vondurch. Die Bilder zeigen dunkle Objekte von ähnlicher Größe wie menschliche Körper, die zwischen dem 9. und 11. März in der Yablonska-Straße auftauchen. Die Objekte erscheinen, an denen die Leichen gefunden wurden, als die ukrainischen Streitkräfte Bucha zurückerobert hatten, wie die Aufnahmen vom 1. April zeigen. Weitere Analysen zeigen, dass die Objekte über drei Wochen lang an diesen Positionen blieben."Eliot Higgins zeigt in seinem Recherche-Magazin, wie Behauptungen entkräftet wurden, die Leichen würden sich. Eine wichtige Rolle spielte bei diesen Nachweisen der-Reporter folgen ). Auch Open-Source-Forscher wie folgen ) trugen Nachweise bei, etwa diesen:In einem Artikel für denbetont Higgins, wie wichtig diese Open-Source-Forscher sind, diein vielen Recherchen Hinweise gaben. Diekommt aus dem Netz, wo sich verschworene Communities bilden, so Higgins, aber auch das. Ein bloßes Fact Checking der großen Medien reiche nicht aus: "In den meisten Fällen werden sie diskreditiert und mit dem Hinweis abgetan: 'Sie sagen doch genau das, was man denkt, oder' Die Factchecking-Redaktionen mögen gute Arbeit leisten, aber es fehlt ihnen eine entscheidende Komponente: die. Denn neben denGemeinschaften haben sich zu bestimmten Themen auch Gemeinschaften gebildet, die man alsbezeichnen könnte."Die Fakten werden übrigen von zahlreichen Reportern bestätigt, die nach der Veröffentlichung der Videos nach Butscha gefahren sind. Aus Butscha und Hostomel berichtet für dieAnastasia Magasowa. Ein: "Die russischen Truppen sind nun schon vor einigen Tagen aus Butscha abgezogen. An ihre Anwesenheit erinnert nicht nur zerstörtes Kriegsgerät, sondern auch. Da liegen sie, auf den Bürgersteigen, nur 26 Kilometer vom Zentrum Kiews entfernt, und das schon seit einigen Wochen. Während dieser Zeit haben sie nicht nur angefangen zu verwesen, sondern auch. Das ukrainische Militär schafft es derzeit nicht, die von Russen getöteten Zivilist*innen oder die gegnerischen Soldaten von den Straßen zu entfernen."Reinhard Veser verweist in derauf einen finsteren Kommentar des Publizisten Timofej Sergejzew in der staatlichen russischen Nachrichtenagentur, der zwar nicht unbedingtwiedergebe, sich aber im Rahmen des von ihm Erlaubten bewege. Hier zeigt sich, so Veser, dass sich der Diskurs der russischen Regierung gegenüber der ukrainischen Bevölkerung im Lauf der blamabel laufenden "Sonderoperation"habe. Putin hatte zu Beginn beteuert, der Krieg richte sich nicht gegen die ukrainische Bevölkerung. Nun heißt es in Sergejzews Kommentar: "Die Entnazifizierung wird unvermeidlich auch einesein." Und Veser weiter: "Den Kommentar zeichnet nicht nur an dieser Stelle eine offene Sprache aus. Die weitere Entnazifizierung der 'Bevölkerungsmasse besteht in einer Umerziehung, die durchder nazistischen Einstellungen und eineerreicht wird'. Diese Zensur müsse auch fürgelten. Man müsse damit rechnen, dass das mindestens einedauere." Über Sergejzews (andere Schreibweise Sergeitsev) Artikel berichten mit ausführlichen Zitaten auch Benjamin Reuter Christopher Stolz im. Bei Medium ist der ganze Artikel in englischer Übersetzung zu lesen, hier das Original.Berthold Kohler plädiert im Leitartikel dergegen ein, aber für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Etwas anders akzentuiert Stefan Kornelius in der: "Wenn aber die Abkoppelung von Russland das Ziel ist, wenn der Westen in dieser Auseinandersetzung dieerreichen will, dann wird die Frage nach dem raschen Stopp von Gas- und Öl-Importen nicht nur erlaubt sein, sondern in aller Komplexität auch beantwortet werden müssen - am besten im Parlament."Bundespräsidenthat in einem Pressegespräch, über das unter anderem diein ihrem Aufmacher berichtet,geäußert: "Mein Festhalten andas war eindeutig ein Fehler... Wir haben an Brücken festgehalten, an die Russland nicht mehr geglaubt hat und vor denen unsere Partner uns gewarnt haben."Emblematisch wurde gestern bei Twitter diese Gegenüberstellung zweier Aufnahmen Selenskis, die vom selben Fotografen im Abstand von 41 Tagen gemacht wurden.Außerdem: Der Politologelegt in einem Artikel für das-Feuilleton dar, dass es für die Ukraine nur die Perspektive gebe, "entwederneutral oder" fortzuexistieren. Eddy Wax warnt beivor einer, und womöglich darüberhinaus, in Folge des Krieges.hat bei den ungarischen Wahlen 53 Prozent der Stimmen gewonnen und kann mitregieren. "Der seit 2010 regierende Orbán wird, so fürchten Beobachter, den Rechtsstaat", schreibt Ralf Leonhard für die. "Als Vorbilder hat er China, Russland und die Türkei genannt. Opposition und Zivilgesellschaft haben immer weniger Möglichkeiten, sich zu artikulieren. 'Viele von Orbáns Reformen tragen den Stempel Putins', sagt der Historiker Krisztian Ungváry. Russlands Präsident ließ es sich am Montag nicht nehmen, Orbán zu gratulieren. " Immerhin könnte die EU jetzt tatsächlich demnächstauslösen, erläutert Eric Bonse in einem zweiten Artikel: "Ungarn könnte sogar allein an den Pranger gestellt werden - und nicht zusammen mit Polen, wie bisher geplant. Zwar hat Brüssel auch gegen Warschau genug Material gesammelt, das Verstöße gegen den Rechtsstaat belegen soll. Doch im Ukraine-Krieg ist eine neue Lage entstanden. Orbán hat sich- und steht plötzlich allein da." notiert im: "Es ist eine bittere Ironie, dass gerade jetzt, wo wir von einigen der schlimmsten Gräueltaten im Terrorkrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen die Ukraine erfahren, Putins engster Verbündeter unter den EU-Staats- und Regierungschefs, der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, wiedergewählt wird,zu seinem eigenen politischen Vorteil genutzt hat." Nicht nur gegen Russland, auch gegen Ungarn muss die EU scharfe Maßnahmen ergreifen, fordert TGA.Außerdem: Zynismus, Bauernschläue, Dreistigkeit zeichnen Orban aus und machen ihn bei der ungarischen Landbevölkerung so beliebt, schreibtin einer Reflexion über die ungarischen Wahlen in derVor dreißig Jahren begannen die Kriege imund vor allem gegen Bosnien-Herzegowina.reagierte damals ebenso hilflos bis perfide wie heute beim Ukrainekrieg, erinnert sich Erich Rathfelder in der: "Der Krieg und die Verbrechen in Bosnien waren eine menschliche und intellektuelle Herausforderung, der viele Linke in Deutschland nicht gewachsen waren. Was waren vor dreißig Jahrenherumgeschwirrt, die den Blick auf die wirklichen Ereignisse und Verantwortlichkeiten im Jugoslawien- und Bosnienkrieg verstellten. Da war zunächst einmal die unselige Diskussion über dieam Krieg in Jugoslawien. Heute kann kein ernsthafter Mensch mehr diesen Unsinn unterstützen. Ein beträchtlicher Teil aus dem Lager derbegann, sich mit Serbien und Slobodan Milošević zu identifizieren. Sie versuchten so wiedie serbischen Verbrechen in Bosnien zu relativieren oder gar zu leugnen."