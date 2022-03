Was ist noch angemessen, fragt sich Rüdiger Schaper in einem nachdenklichen Essay im, "wenn der normale Kulturkonsum, wie in diesen Tagen und Wochen, ein schlechtes Gewissen macht undschmeckt". Und wie mitumgehen? Am Gendarmenmarkt in Berlin wurde nun das Programm sanft umgestellt:Siebte Sinfonie "Leningrad" weicht seiner Fünften. "Was ist angemessen, jetzt? Die 7. Sinfonie hatte der russische Komponist (1906 -1975) seiner Heimatstadt gewidmet. Die deutsche Wehrmacht belagerte Leningrad von September 1941 bis Januar 1944. Bei der Blockade starben eine Million Zivilisten. ... Schostakowitschs Siebte wurdeuraufgeführt. Im Konzerthaus wird, aus Respekt, aus, stattdessen die Sinfonie Nr. 5 gespielt. Man kann verstehen, dass Musiker sich nicht frei fühlen, Schostakowitschs Kriegswerk zu spielen angesichts der Schreckensbilder aus den belagerten ukrainischen Städten."In dererzählt der ukrainische Komponistvon seiner Flucht aus Kiew nach Berlin, die über Umwege satte vier Tage gedauert hat. Wie geht es weiter? "Ich weiß es nicht.angesichts des schrecklichen Kummers und des Unglücks. Es ist also keine richtige Zeit für Musik. Dennoch hat es, wie wir wissen, immer widerständige Reaktion gegeben. Meistens handelt es sich dabei um eine Reaktion der Empörung, des Zorns, wenn man sich an Chopins sogenannte Revolutionsetüde erinnert und in monumentalerer Form zum Beispiel an die Symphonien von Schostakowitsch oder Prokofjew. Für mich jedoch, der ich immer in der Position eines Privatmannes mit einem von Natur aus lyrischen Bewusstsein war und bin, ist es vor allem eine."Weitere Artikel: Für den porträtiert Thomas Wochnik die Komponistin, die in diesem Jahr bei der Berliner Maerzmusik vertreten ist. Im plaudert der Rapperüber seine Familiengeschichte und sein Leben. Inga Barthels hat sich für denmit der Rapperin getroffen . Die taz und der Standard sprechen mit, der morgen 70 Jahre alt wird.Besprochen werden"Motomami" ( Pitchfork , mehr dazu bereits hier ),Punk-Album "Live Your Truth, Shred Some Gnar" ( Jungle World ), ein Konzert desunter Tsp ) undJazzalbum "Gold" ( taz ).