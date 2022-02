Bild: Annemarie Heise: Sich kämmendes Mädchen, um 1922.

Davon, wie dashistorische Exponate der Sklavereigeschichte und zeitgenössische Kunst miteinander in Beziehung setzt und dabei zeigt, wie Geschichte die Gegenwart "aktiv formt", kann das Berlinerlernen, meint Laura Helena Wurth () nach einem Besuch in der Karibik, wo sie auch mit der "grausamenkonfrontiert" wird: "Da sieht man gezeichnete Pläne davon, wie die Menschen gelagert wurden, um möglichst viele in einem Schiff transportieren zu können. Wie Löffel hat man sie im Bauch des Schiffs nebeneinandergelegt, mit weniger als einem Meter Platz über ihren Köpfen. ... Morgens bekamen sie eine Portion Getreidebrei und wurden mit Seewasser überschüttet,, damit sie beweglich blieben. Tote und Sterbende warf man über Bord. Das Werk von, einem Künstler aus Mali, aus dem Jahr 2011, das neben diesen Plänen zu finden ist, zeigt einen großen Teppich, auf dem die Umrisse liegender Menschen - mit viel Abstand zueinander - sichtbar sind. Die Umrisse sind bunt und aus verschiedenen traditionellen Stoffen zusammengesetzt. Im Gegensatz zu den Transportzeichnungen, bei denen die Menschen durch kleine, schwarze, aneinandergereihte Strichmännchen dargestellt sind, haben sie hier Platz, sind."Endlich präsentiert das Leipziger Museum der Bildenden Künste in der aktuellen Ausstellung "Bilderkosmos Leipzig" aus dem Bestand der letzten 120 Jahre auch bisher vernachlässigte oder freut sich Sarah Alberti in der: "Vier Räume zum Alltag in der DDR bilden das jetzige Kernstück der Präsentation. Eindrücklich darunter die Bilder der Reinigungskraft 'Frida G.' (1977) vonoder'Erster Rentnertag' (1976/77), die die zeitlose Frage der Identifikation mit der eigenen Arbeit thematisieren. Ein anderer Raum widmet sich versteckten Freiheitsallegorien. Neben dem berühmten 'Hinter den Sieben Berge' (1973) von Mattheuer (...) hängen traurig schauende 'Spielende Kinder' (1981) von- der Vater abgewandt, womöglich."-Kritiker Jonathan Jones bewundert nach wie vor für dessen Mut. Aber ob Ai auch einist, findet Jones spätestens nach Besuch der in Cambridge gezeigten Ausstellung "The Liberty of Doubt", in der Ai etwa anhand vonüber Handwerk undnachdenkt, fraglich: "Eine traurige Möglichkeit ist, dass Ai Weiwei jetzt das gleiche Problem hat wie die regimekritischen Schriftsteller, die in den 1970er oder 80er Jahren aus dem kommunistischen Europa geflohen sind. Die wahre Bedeutung und Kraft seiner Kunst lag in der Tapferkeit seinesdiktatorischen Staat.. Ein Teil der Kunst hier trübt seine zuvor klare Haltung für Freiheit, indem sie impliziert, dass Demokratie genauso unfrei sei wie ein totalitärer Staat."Weiteres: Wie hoch ist eigentlich das, wollte Marcus Woeller in derwissen, immerhin wird die Hälfte des Budgets ausfinanziert. Aber die Verantwortlichenlieber: "Nach den Erfahrungen 2017 ist diese Intransparenz beunruhigend: Wer sein Budget nicht offenlegt, kann späterwerden, es überzogen zu haben. Man kann diese Art der Öffentlichkeitsarbeit nur als bewusste Verschleierung interpretieren und eben nicht als verantwortlichen Umgang mit Steuergeldern." Ebenfalls in derporträtiert Gesine Borcherdt den Künstler, der für sein neues Projekt einen Spiegel ins All schießen will, um visuelle Informationen einzufangen. Als "" feiert Andreas Platthaus in derdie Ausstellung "Sauve qui peut" in der Pariser Repräsentanz der New Yorker Galerie David Zwirner - nicht nur wegen der gezeigten Werke von, seiner Frau Aline und der Tochter Sophie, sondern weil die Crumbs höchstpersönlich anwesend waren. Besprochen wird die Ausstellung "Beziehungsstatus: Offen. Kunst und Literatur am Bodensee" im Zeppelinmuseum Friedrichshafen ).