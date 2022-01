Georgia O'Keeffe, Pelvis with the Distance, 1943. © Georgia O'Keeffe Museum

Auch Phillip Meier feiert jetzt in derdie Bildmagierin, der die Fondation Beyeler eine große Ausstellung widmet und in deren Landschaften Meier eigentlich weder Erotik noch Abstraktion erkennen kann: "bei dieser Modernen der amerikanischen Malerei. Allerdings vermochte Georgia O'Keeffe sehr wohl zu abstrahieren. Sie hatte ein Sensorium dafür, wie es um das Reale bestellt ist: 'Nichts ist weniger real als der Realismus.' Die Welt ist bisweilen verstellt von ihrer eigenen Fülle. Selbst in der Wüste von New Mexico, wo O'Keeffe so etwas wie ihre Wahlheimat gefunden hatte, ist die Natur überpräsent:- jedes einzelne Ding bedeutete O'Keeffe einen Kosmos für sich. Details aber verwirren, wusste die Malerin: 'Nur durch Auswahl, Weglassen, Hervorhebung kommen wir an die wirkliche Bedeutung der Dinge' heran."Kein Gespräch und keine Debatte wird die Documenta vor dem Meinungsfuror retten, der jetzt mit den Antisemitismusvorwürfen über sie hereinbricht, bedauert Harry Nutt in der. Denn eigentlich sollte das KünstlerkollektivGemeinschaft und solidarisches Handeln in den aufgepeitschten Kunstbetrieb bringen: "Mit dem Vorwurf des Antisemitismus aber werden die Macher der Documenta fifteen, wie es nun in weltsprachlicher Anmutung heißt, von der Schärfe einer Debattenkultur erfasst, in derscheinbar genügen, um das gesamte. Damit soll nicht abgelenkt werden von möglichen ideologischen Motiven, vor denen Künstlerinnen und Künstler gewiss nicht gefeit sind. Es ist beinahe naheliegend, dass in den Weltregionen, aus denen Ruangrupa künstlerische Impulse für die Documenta zu beziehen beabsichtigt, antiisraelische Einstellungen keine Seltenheit sind und erst recht nicht ohne Weiteres von antisemitischen Affekten unterschieden werden können."In derscheinen Ulrich Gutmair allerdings die Vorwürfe gegen die palästinensische Künstlergruppe Questions of Fundintg nicht aus der Luft gegriffen , wie er mit Hinweis auf einen online zu findenden Text vonzeigt: "Dieser postkolonial inspirierte Kulturschaffende, der bald in der Kunstmetropole Kassel tätig sein wird, schlägt netterweise vor, man solle den jüdischen Bürgern Israels doch dabei helfen, sich von ihrem Staat zu "emanzipieren". Ist das noch Antizionismus von der antisemitischen Art oder schon Humanismus?"Weiteres: Beate Scheder wirft für dieeinen Blick auf die litauische Kunstszene, mit der sichals europäische Kulturhauptstadt empfiehlt und die nicht zuletzt seit dem Goldenen Löwen für die Künstlerinnen Lina Lapelytė, Rugilė Barzdžiukaitė und Vaiva Grainytė auf der Biennale in Venedig boomt. In der FR meldet Ingeborg Ruthe, dass der Sammler Peter Janssen seinin Berlin im Mai eröffnen wird.Besprochen wird eine Ausstellung der britisch-indischen Künstlerinin Kettle's Yard in Cambridge ( taz ).