Keine Verwechslungsgefahr: Adam Driver und Lady Gaga, aber eben keineswegs Marcello Mastroianni oder Gina Lollobrigida

Noch ein bebrilltes Backpfeifengesicht? Lars Eidinger in "Faking Hitler"

"House of Gucci" (den Peter Körte in derbereits feierte ) feiert zwar auftrumpfend das italienische Dolce Vita, aber an Seele mangelt es dem Film gehörig, seufzt Tanja Rest in der. Dabei beginnt das Ganze vielversprechend: "Das volle Programm: ein Hemdsärmel, der in der exakt vorgeschriebenen Mailänder Länge aus einem Sakkoarm ragt. Goldene Patek Philippe, Siegelring, manikürte Männernägel. Natürlich Manschettenknöpfe! Nach unten hin blitzt das Doppel-G der Gürtelschnalle, ganz unten prangt die Pferdetrense auf karamellbraunen Loafers.geht nicht. Die Siegelring-Hand liebkost einen Espresso, der auf einem winzig kleinen Bistrotisch auf einem silbernen Tablett steht", doch "dann fährt die Kamera nach oben und zeigt. Der ein toller Schauspieler ist, aber weiß Gott nicht Marcello Mastroianni." Dieser Film ist "ein Haus von Sand und Nebel, demgeweiht."Mit der-Serie "Faking Hitler" hat der Radiomoderator Tommy Wosch mit Lars Eidinger seine Version des Stern-Skandals um die gefälschten Hitler-Tagebücher umgesetzt, den auch Helmut Dietl schon mit "Schtonk!" ins Kino gebracht hatte. Begeistert ist die Kritik nicht gerade: Kann man zwar "ganz lässig nebenbei wegsnacken", meint eine im wesentlichen aber unterwältigte Carolin Ströbele auf-Kritiker Karl Gaulhofer findet die Serie mitunter "papieren, lustlos und konstruiert".Ziemlich bodenlos findet es allerdings Emeli Glaser in der, dass die Serie es nicht bei der eh schon absurden Geschichte belässt, sondern sich in Gestalt der Journalistin Elisabeth, die auf Nazivergangenheit ihrer Familie stößt, noch Girlanden dazu erfindet. Wie zahlreiche deutsche Filme bringt auch diese Serie "nicht den Mut auf, Altnazis, Devotionalienfetischisten und geldgeile Nutznießer der ausgebliebenen Entnazifizierung einfach mal alsstehen zu lassen, zu der sie gehörten. Die linke Elisabeth muss als 'gute Deutsche' herhalten (denn die gab es auch!), die ihrem Nazi-Vater stellvertretend für das Publikum Absolution erteilt, als er sich seiner Vergangenheit stellt. Und dann der jüdische Leo. Für die Backstory seiner Figur müssen die Opfer des KZ-Arztes Mengele herhalten. Alles, damit er wiederum der 'guten Deutschen' Elisabetherteilen kann."Außerdem: Thomas Abeltshauser spricht für diemitüber deren Anti-Western "The Power of the Dog" ( hier unsere Kritik). Patrick Heidmann berichtet in dervomin Amsterdam, wo er unter anderem dafür"Mr. Landsbergis" sehen konnte, in dem es um Litauens Kampf um Unabhängigkeit in den Jahren 1988 bis 1991 ging - "ein bemerkenswertes Lehrstück jüngerer europäischer Geschichte, dem man vier Stunden lang gebannt folgt." Willi Winkler malt sich in deraus, wie es in der Drehbuchwerkstatt zur neuen-Eventserie "Ein Hauch von Amerika" wohl zugegangen sein könnte.