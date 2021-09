Was - außer dem "heimeligen Gefühl, im warmen Mief der Gruppe auf der moralisch vermeintlich richtigen Seite zu stehen", veranlasst 278 überwiegend nicht-jüdische, aber "woke" Linke mit einem offenen Brief in eine" ( unsere Resümees ), fragt entgeistert Deniz Yücel auf zwei Feuilleton-Seiten der: "Merken die nicht, wiedas ist? Vermutlich nicht. Souffliert von Frantz Fanon und Judith Butler, Achille Mbembe und Kimberlé Crenshaw hat die 'intersektionale' Linke eine Welt erschaffen, in der dielautet und das Ziel 'Diversität'. Objekt der Begierde ist, wer als Opfer einer ethnischen, kulturellen, geschlechtlichen, sexuellen, 'klassistischen' Diskriminierung ausgemacht werden kann. Dazu gehören die Muslime als Leidtragende von Islamophobie. Und auch die Juden kann man in dieseeinfügen, zumal sie nicht nur den Antisemitismus mitbringen, sondern auch Auschwitz, wobei diese diskursive Eingemeindung nur funktioniert, solange manlässt ."ist ein "Musterbeispiel für die Welt", eine "", sagt der Politikwissenschaftlerim-Gespräch mit Moritz Baumstieger. Und damit das so bleibt, fordert er Digitalisierung an Schulen und ein ", eine Mischung der Systeme von Singapur und Kanada, mit einer Art Punkteskala": "Eine niedrige Punktzahl müsste ja nicht bedeuten, dass man gar keine Chance hat. Ich halte eine Artfür ideal. Für weniger Qualifizierte müsste es heißen: Lerne Deutsch, such dir einen Job und mach keinen Ärger - wenn du diese Bedingungen erfüllst, kommst du auf die nächste Stufe. Wer die innehat, weil er aufgestiegen ist oder wegen seiner Qualifikation so eingestuft wurde, kann in ein paar Jahren permanenten Aufenthalt beantragen. In der nächsten Stufe dann die Staatsbürgerschaft. Diesewäre für Immigranten gut, aber auch für die deutsche Gesellschaft. Sie müsste nicht bei jedem Ausländer fragen: Wer ist das,?"

Anlässlich vonnach Deutschland schaut sich Can Dündar in derdie Einwanderer von heute an, die mit dernach Deutschland kommen: "Jetzt kommen nicht wie damals anatolische Arbeiter, sondern, Schriftsteller und Journalistinnen, Kunstschaffende und Studierende. Gut ausgebildete, die im Parlament, auf dem Campus, in den Medien und Ateliers Einfluss hatten. Menschen, die wegen eines Wortes, das sie ausgesprochen, einer Unterschrift, die sie unter eine Kampagne gesetzt, eines Bildes, das sie angefertigt, oder eines Textes, den sie geschrieben hatten,ausgesetzt waren und, freiwillig oder notgedrungen, in die Freiheit flüchteten. Berlin wird immer mehr zur Exil-Hauptstadt der türkischen Diaspora."

Auch inscheint die Arabellion an ihre Ende gelangt zu sein, seit dort Kais Saied zum Präsidenten gewählt wurde. Mit Hilfe beratender ägyptischer Generäle entließ er den Regierungschef, suspendierte das Parlament und will jetzt per Dekret regieren. Tunesien hatte schon mehrmals Aussichten, eine echte Demokratie zu werden, jetzt sind sie wieder gescheitert.nicht, fragt bang der palästinensische Politikwissenschaftlerin. "Der Behauptung, das Volk sei noch nicht bereit für Demokratie, haftet, eine Grundhaltung der Bevormundung an, wie ihn unsere gesellschaftlichen und politischen Eliten beständig an den Tag legen. Ebenjene Eliten werden immer nervöser in diesen Tagen mit Blick auf ein Volk, das auf Antworten wartet: Wer soll diese Demokratie versuchen,? Wann ist das Volk bereit und wer lässt uns dies wissen? Wer bereitet das Volk auf den demokratischen Übergang vor? Etwa die autoritären Regime selbst, am eigenen Ast sägend, in einem heroischen Akt der Selbstaufopferung? Die Antworten darauf sind sie dem Volk bislang schuldig geblieben."

Mehr Bullerbü wagen, fordert in Berlin die Grünen-Politikerin Bettina Jarasch. In der FAZ rollt Niklas Maak mit den Augen. In Berlin-Mitte vielleicht, wenn die "weiße Oberschicht" das denn will. Aber "wie sähe eine grüne Utopie in den Plattenbauvierteln aus? In den Vorstädten? Sie zu begrünen, dort neue Schwimmbäder und Gemeinschaftseinrichtungen zu bauen und wirklich attraktive Verkehrsmittel anzubieten für den Weg ins Zentrum wäre noch etwas dringlicher, als das Innere der Städte auf das Behäbige und Enge eines Dorfs herunterzupegeln. In Berlin wie in Paris erinnern die Innenstadt-Bilder, die eine ökologische Zukunft der Städte zeigen sollen, an die falsche Idylle des Hameau, des Bauerndorfs, das sich Marie Antoinette kurz vor der Revolution im Park von Versailles bauen ließ. Die pittoreske Kulisse, in der sich die privilegierte Klasse ihren nostalgischen Träumen hingab, wusste nichts von der Not, die in den echten Dörfern jenseits des Wohlstandsgürtels herrschte."