Früher liefertenso freche Lieder, dass die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien diese manchmal am liebsten ganz für sich alleine haben wollte. Von dieser einstigen Narrenfreiheit ist auf dem neuen Album "Dunkel" nicht mehr viel übrig, seufzt Joachim Hentschel in der. Zu viel Moralin, meint er: Die Band hakt "fast die komplette Liste aktueller Reizthemen ab, von der Incel-Debatte bis zur Demokratiefeindlichkeit. Man kann es ihnen nicht sonderlich verdenken, dass sie dabei mehr denn je einebetreiben, dass sie sich also so unmissverständlich wie möglich positionieren. Interessant ist es aber schon. Es kommt schließlich von einer Band, die sich lange Zeit gerade durch ihredefinierte. Die sich an der Empörung ergötzte, die das Geschwisterlied auslöste, der Spottsong über einen übergewichtigen Fan oder eine Satire über Helmut Kohl, der angeblich seine Frau imprügle."Im Song "Our Bass Player hates this Song" erklären Die Ärzte sogar,. Diehat nachgefragt, was es damit auf sich hat: "Erhobener Zeigefinger. Erklär-Gestus. Dass wir uns politisch links positionieren und für Gleichberechtigung plädieren, ist bekannt", sagt Schlagzeuger . "Aber dass wir jetzt oberlehrerhaft- das ist exakt das, wogegen wir immer gestanden haben. Und genau deshalb wollte ich, dass das Stück auf die Platte kommt." Trotz allem, den die Band für sich entdeckt hat: Hübsch dadaistisch ist dieses, nun ja, "Musikvideo" schon geraten:Auf dem neuen Album "Fire" vongeht es ziemlich hoch her, schreibt Klaus Walter in der. Auchhat einen Aufritt, erfahren wir. Beide "teilen den Glauben an die subversive Kraft von Schutt-und-Asche-Sounds, Lautstärke, Tiraden, schweren Zeichen, denKlangboten von, kurz, den Glauben an das Inventar einer sonischen Militanz, die uns in ständige Alarmbereitschaft versetzt, stetsfür die Überwältigung. Eine Überwältigung, die in einem Basstempel in tiefer Nacht bei einem DJ-Set von The Bug so was von - Entschuldigung:sein kann. Eine Überwältigung aber auch, die auf Tonträger Gefahr läuft, zurzu regredieren, einem rasenden Stillstand, einer abstrakten Radikalität, die überwältigend auf die Nerven gehen kann." Wir hören rein:Auch wenn er Konzerte unter absurden Bedingungen schon abgebrochen hat, will sichvonnicht vor den Karren spannen lassen, erklärt er im-Gespräch. Auch ansonsten geht es viel um den Humor im Traurigen angesichts einer absurden Welt: "ist sowieso völlig grotesk. Bei der Geburt geht das los. Sich da rauszuwinden, gelingt nicht vielen. Und frei zu sein. ... Ich bleibe der, der ich bin, weil ich mich nicht wiederholen muss. Ich muss mich nicht karikieren. Die alten Stones müssen immer wieder 'Jumpin' Jack Flash' spielen. Ich werdeauf der Bühne stehen."Weitere Artikel: Die Popkriterinnen und -kritiker der holen nochmalvor 30 Jahren erschienenes "Nevermind"-Album aus dem Schrank. Nick Joyce tut es ihnen imgleich und liefert dazu noch tolle Fotos von der Session für das Cover. Auch der macht bei der Nirvana-Retro mit. Michael Wackerbauer blickt in derauf die Frühgeschichte der. Besprochen wird ein Konzert des Tagesspiegel ).