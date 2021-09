Natürlich muss man ins Humboldt Forum, meint Arno Widmann in der, die Ethnologischen Sammlungen sind einfach grandios, augenöffnend und überwältigend. In der Abteilung für afrikanische Kunst packt ihn jedoch das nackte Grauen "Das Humboldt-Forum zeigt keine afrikanische Kunst. Man zeige die, heißt es, in einer Magazin-Anmutung. Also so, wie sie in den Archiven der Museen stehen: zusammengepfercht. Modell:. In den Glasvitrinen stehen die unterschiedlichsten Artefakte. Keines wird erklärt. Nichts wird hervorgehoben. So stellt man seit dem Ende der Petersburger Hängung nirgendwo mehr Werke der bildenden Kunst aus. Die Kuratoren machen damit klar: Hier handelt es sich nicht um Kunstwerke. Nichts muss man sich genauer ansehen. Nichts verdient besondere Aufmerksamkeit. Alles ist gleich. Also gleichgültig... Wernoch nicht drauf hatte, hier bekommt er ihn beigebracht."Aber wie sieht es an den mittleren undaus? Beim Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste (DZK) in Magdeburg können die Häuser einen Antrag aufstellen. Sabine Seifert hat in einer lesenswerten Reportage unter anderem die Arbeit der Historikerin Corrie Leitz begleitet, die im Johann-Friedrich-Danneil-Museum in Salzwedel 660 Objekte mit ungeklärter Herkunft untersucht: "Ulrich Kalmbach, Leiter des Danneil-Museums in Salzwedel seit 1989, hält sich im Hintergrund, während Corrie Leitz ihre Arbeit erklärt. Wird Leitz Dinge herausfinden, die er noch nicht weiß? Kalmbach nickt. 'Bestimmt.' Und, hat er Angst, Objekte aus dem Museumsbestandzu müssen? 'Nein.' Die zu untersuchenden Objekte gehören ohnehin nicht zur Dauerausstellung - wie bei den meisten Museen sind die Depots umfangreicher als die zur Schau gestellten Teile der Sammlung. "Es ist gut, einenzu haben", sagt Kalmbach. 'Aber natürlich trennt man sich nicht gern. Wir sind zumund nicht zum Weggeben da.'"