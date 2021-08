Bild: Abram Archipow: "Besuch". 1914. Staatliche Tretjakow-Galerie, Moskau

Bild: Paula Rego The Artist in Her Studio 1993 Leeds Museums and Galleries (Leeds Art Gallery) U.K. / Bridgeman Images © Paula Rego

"Fulminant" nennt Bernard Schulz imdie mit Verspätung eröffnete Ausstellung ". Aufbruch zur Avantgarde" im Potsdamer Barberini Museum , die ihm die besonderen Charakteristika der russischen Impressionisten zeigt: "Mehr als in Frankreich ist der Impressionismus in Russland auch eine. (…) Es leuchtet hier ein Impressionismus, wie auf Nikolai Tarkhoffs 'Beim Frühstück' von 1906 oder Abram Archipows 'Im Norden' von 1910, und selbst in Igor Grabars 'Verlöschendem Tag' von 1904 verlöschen die Farben nicht. Isaak Lewitan, unter russischen Sammlern mehr denn je geschätzt, ist mit einem für ihn ungewohnt' aus seinem Todesjahr 1900 zu sehen. Genau das charakterisiert die Künstler der ausgehenden Zarenzeit: Sie sind in ihrer Mehrzahl nicht auf eine Malweise festgelegt."Geballtem " begegnet Marion Löhndorf in derin den Bildern der portugiesischen Künstlerin, der die Tate Britain derzeit eine große Werkschau widmet: "Kühn formuliert Paula Rego gesellschaftlich, setzt Tabus in Bilder um und ignoriert dabei soziale Übereinkünfte. Kinder sind auf ihren Bildern niemals süß und unschuldig, Frauen kaum je einfach schön, Männer selten stark und Tiere oft reglos wie Götzenbilder. Imist Vitalität zu erkennen, wie etwa in der berühmten, auf allen vieren kauernden, die Zähne fletschenden 'Dog Woman' (1994). Auch in der Passivität entdeckt Paula Rego Kraft."Außerdem: Als Direktor der Afrika-Abteilung des Berliner Museums für Völkerkunde war der Archäologewesentlich dafür verantwortlich, dass dienach Berlin kamen, erinnert Almuth Spiegler in der. DieLuschans, "dezidiert antirassistisch und antisemitisch" geltend, erkennt Spiegler nun noch einmal in der Ausstellung "Überleben im Bild. 'Rettungsanthropologie' in der fotografischen Sammlung Emma und Felix von Luschan" im Photoinstitut Bonartes in Wien, die ihr Einblicke in Luschans private Fotosammlung gewährt.Besprochen wird die Gruppenausstellung "Swimming Pool - Troubled Waters" im Künstlerhaus Bethanien ( taz ) und das Kunstfestival "Gap* the Mind" in Braunschweig ( taz ).