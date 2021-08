In einem ganzseitigen-Artikel wirft, der Afghanistan aus eigener Anschauung kennt, anderen Kommentatoren mangelnde Ortskenntnis vor. Der Westen, hält er fest, hat in Afghanistan nie humanitär, sondernagiert - was Kermani nicht unbedingt falsch findet. Dennoch beobachtet er auch, dass derbleibt, denn es ist noch nicht verzeichnet worden, dass die Menschen am Kabuler Flughafen von einer Ausreise nach China oder Russland träumen. Interessant ist seine Beobachtung, dass die aktuelle Katastrophe nicht aus demin Afghanistan resulitert, sondern aus einem: "Dass die Gewalt eskalierte und die Taliban erstarken konnten, war nämlich die unmittelbare Konsequenz einer Außenpolitik, die Donald Trump als 'America First' verkaufte, während er tatsächlichund damit Entmachtung Amerikas betrieb - nicht umsonst hatte der russische Geheimdienst auf seine Wahl gesetzt. Spätestens als Washington auch noch direkt mit den Taliban verhandelte, ohne die gewählte afghanische Regierung auch nur zu konsultieren, war für die Afghanen klar,." Und noch eine deprimierende Erkenntnis: "Gerade auf die Menschen, die nun ausgeflogen werden, wäre Afghanistan am dringendsten angewiesen."Ebenfalls in derschildert Bülent Mümay, wiehofft, durch die Aufnahme afghanischer Flüchtlinge Europa noch besser erpressen zu können.Das von Kermani benanntewurde von Joe Biden kaltschnäuzig fortgesetzt. Der afghanische General bestätigt in einem beeindruckenden Artikel in der, dass die Auflösung der afghanischen Armeevor den Taliban war, denn sie hätte monatelang sehr wohl gekämpft. Aber dann "sagte Präsident Biden, dass 'amerikanische Truppen nicht in einem Krieg kämpfen und in einem Krieg sterben sollten, den die afghanischen Streitkräfte nicht bereit sind, für sich selbst zu kämpfen'. Es stimmt, dass die afghanische Armee ihren Kampfeswillen verloren hat. Aber das liegt an dem wachsenden Gefühl, von unseren amerikanischen Partnernzu werden, und an der Respektlosigkeit und Illoyalität, die sich in den letzten Monaten in Bidens Ton und Worten widerspiegelten." Sadat macht darauf aufmerksam, dass die afghanische Armee im Kampf gegen die Taliban in den letzten zwanzig Jahrenverlor.Generalleutnant a. D., bis 2013 Befehlshaber des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Afghanistan, übt im Gespräch mit Peter Dausend und Michael Thumann von dersehr deutliche Kritik an der, die viel zu spät anfing, die Mitarbeiter der Bundeswehr vor Ort zu schützen und und zu evakuieren: "Nach meiner Auffassung hätte sie die Rückführung der Ortskräfte großzügiger handhaben müssen und hätte anfangen müssen, den Ortskräften gleich die Möglichkeit zur Ausreise zu geben, als wir den endgültigen Truppenabbau beschlossen hatten, das heißt, möglichst noch,rausgehen. Die Verteidigungsministerin hat dafürdieses Jahres ein unbürokratisches Verfahren gefordert. Ich selbst habe eine entsprechende Initiative mitunterschrieben. Das war im Mai dieses Jahres, also. Es kann keiner sagen, sie oder er hätte, dass es eine sich drastisch verschlechternde Sicherheitslage, auch für die Ortskräfte, gab und gibt."Wie konnten die Amerikaner, die ja eine Demokratie sind, "so lange einen Krieg führen, der mit einer so erniedrigenden Niederlage endet?", fragt Hubert Wetzel in derin Richtung. Warum wurde keine der zehn Kongress- und fünf Präsidentschaftswahlen genutzt, "umoder einen neuen Kurs zu erzwingen", fährt Wetzel fort und gibt drei Antworten: Sie hätten einen "Ertrag" gemacht, der Krieg war ihnen egal, und sie wurden belogen. "Statt die Wahrheit über die Stärke der Taliban, die Schwäche der afghanischen Armee, die Korruption in der afghanischen Regierung zu erfahren, bekamen die Amerikaner von ihren Politikern vor allemzu hören. (…) In den zuständigen Ministerien und Geheimdiensten wusste man durchaus, dass die Realität finster war.""Weder sind aus dengeworden, noch engagieren sie sichoder sind sie progressiv. Das sind die anderen Akteure in Afghanistan übrigens auch nicht", sagt der österreichisch-afghanische Journalistim-Interview mit Ronald Pohl. Sie verkaufen sich nur besser. Aber: "Man muss ihr Handeln auch in denbeurteilen, wo sie schon seit langem aktiv sind. Es gibt genug Berichte, dass dort wiederherrschen, dass gewaltsam gegenvorgegangen wird. Vergangene Woche soll in Jalalabad aus Anlass von Protesten in die Menge geschossen worden sein. Es gab Tote und Verletzte. Es existieren genügend Anlässe zu echter. Man muss die Ideologie der Taliban zu verstehen versuchen, zumal sie sich mit paschtunischen Besonderheiten überschneidet."hat die diplomatischen Beziehungen zuabgebrochen, berichtet Jannis Hagmann in der. Einer der Hintergründe ist die marokkanische Unterstützung für die Kabylen in Algerien, aber der Kontext ist noch weiter, so Hagmann: "Die Regierung in Rabat kann als großen Erfolg verbuchen, dass die USA unter Ex-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr Marokkos Souveränität über dieanerkannt haben - eine historische Kehrtwende der US-Außenpolitik. Im Gegenzug hat Marokko begonnen, seinezu normalisieren, was Trump wiederum als außenpolitischen Erfolg für sich verbucht hat. Algerien blieb bei der Entwicklung außen vor und hält an der Position fest, weder Marokkos Herrschaft über die Westsahara zu akzeptieren noch Israel anzuerkennen, solange der Nahostkonflikt nicht gelöst ist."Inzwischen ist aus den Konfliktpunkten zwischenund den"eine moderne Entsprechung der Rivalitäten während desgeworden", schreibt der Wirtschaftswissenschaftler Daron Acemoglu imAber: "In der verflochtenen Welt von heute istunverzichtbar. Der Wettstreit mit China mag vielleicht für die weltweite Verteidigung der Demokratie wichtig sein, ist aber nicht die einzige Priorität des Westens. Auch dererfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den USA und China."