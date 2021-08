Bild: Willy Meller, Die Trauernde. Vor der Gedenkhalle in Oberhausen, 1962 © DHM/Fotograf: Thomas Bruns, 2020

Bild: ATTAKWAD: Hype, 2021 ©Maija Toivanen/HAM/Helsinki Biennial 2021

Sehr verdienstvoll findet Nicola Kuhn imdie Ausstellung "Die Liste der 'Gottbegnadeten'.in der Bundesrepublik" im Deutschen Historischen Museum , die ihr jene regimetreuen NS-Künstler zeigt, die ihrefast unbehelligt fortsetzen konnten: "Die meisten bekamen an den Akademien in Düsseldorf und München nachihre Professuren wieder. Bayern, Nordrhein-Westfalen und Berlin erwiesen sich als besonders tolerant gegenüber alten Bekannten. In Museen, Ausstellungen waren die 'Gottbegnadeten' zwar nicht mehr zu sehen, aber an, Parks, Rathäuser, Schulen, Postämter durften sie weiter teilnehmen, ohne dass sich jemand daran störte. Häufig genug setzten gerade sie sich durch."Wie viele Aufträge an jene Künstler in der BRD vergeben wurden, hat auch den Kuratorin der Vorbereitung der Ausstellung entsetzt, wie er im Interview erklärt. Unddurften sie ausgestalten: "Anfang der 1960er gestalteteeine Monumentalskulptur für das erste westdeutsche NS-Dokumentationszentrum, in Oberhausen. Die Entrüstung darüber blieb aus, erstaunlicherweise, denn Meller war einer der erfolgreichsten Bildhauer im Nationalsozialismus gewesen. Er wurde unter anderem mit der Bauplastik für NS-Ordensburgen oder dem KdF-Seebad Prora beauftragt. Dass dieser Künstler eine figürliche Plastik vor diesem Dokumentationszentrum errichten durfte, das war einer der Momente während der Recherche, in denen ich dachte,." Für ein Entfernen jener Werke plädiert er allerdings nicht.Noch lange hallt die erste Helsinki-Biennale bei-Kritikerin Naomi Smolik nach, die sich unter dem Titel "The Same Sea" einfühlsam dem Verhältnis zwischennähert: "Die ukrainische Künstlergruppe ATTAKWAD (…) sammelte auf der Insel zweiunddreißig, die als Parasiten auf Bäumen leben, und fertigte von ihnen exakte Kopien aus, die sie dann an den Stamm eines Baumes wieder anbrachte. Allerdings in einer Form, die der Doppelhelix der DNA mit ihrer genetischen Information ähnelt. 'Hype' ist der Titel dieses Werkes, das auf die Frage nach der genetischen Veränderung von Pflanzen anspielt."Weitere Artikel: In der porträtiert Fabian Lehmann die kamerunische Kuratorin, die mit ihrem Mann das Kunstzentrum doual'art in Douala gründete und für ihren Einsatz für Gegenwartskunst in Kamerun nun mit derdes Goethe-Instituts geehrt wird. Felix Lill porträtiert in derdie japanische Fotokünstlerin, der an einer Hand drei Finger fehlen und deren Beine früh amputiert wurden und die mit ihren Fotos gängigemöchte (Peter Truschner feierte sie letztes Jahr in seinem Fotolot im). In derfreut sich Dorothea Baumer über die Eröffnung des neuenin Danzig. Besprochen wird die Ausstellung "Moderne Zeiten.im Blick von Malerei und Fotografie" im Hamburger Bucerius Kunstforum Tsp ).