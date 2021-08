Was es angesichts der am Horizont abzeichnendenjetzt bräuchte, wäre eine, die Alternativen und Wege aus der Krise aufweist, schreibt Florian Schmid im. Generalzuständig für solche Entwürfe wäre die. Doch "während der fortschreitende Klimakollaps in Form von Überschwemmungen und gigantischen Bränden die Nachrichten beherrscht, arbeitet die SF heute vor allem dieab, in der die Klimakatastrophe zwar besungen wird, aberformuliert werden. ... In denwar das anders. In Folge der 68er-Bewegung bekamen Utopien einen Schub, auch in Sachen Ökologie." Dass sich zumindest im englischsprachigen Raum mitseit einer Weile eine entsprechende SF-Bewegung formiert, hat Schmidt offenbar übersehen - hier ein guter Überblick mit weiterführenden Links.Zunächst eher mulmig wurde es, als nach seinem Roman "Die Verlassenen" über eine Kindheit in derder frühere Stasi-IM Hartmut Rosinger sich mit Klärungsbedarf an ihn wandte. Getroffen hat er sich dennoch mit ihm, erzählt der Schriftsteller in der, und ist auf einen gestoßen, der keine offene Rechnungen begleichen wollte: "In den späten Siebzigerjahren verliert Rosinger den Glauben an das System DDR. In der Gemeinde liest er Bücher, die er offiziell nicht lesen darf. Er liest von denin den Dreißigern, von Stalins Terror - und spätestens diese Lektüre, sagt Rosinger, habe seinlassen. Er fängt selbst an zu schreiben und sich ironisch-sarkastisch mit der Lebenswirklichkeit in der DDR zu befassen. Dennoch geht er weiter zu den konspirativen Treffen mit seinem Stasioffizier. Nach der Wende liest er in seinen Akten, dass er MfS-intern längst alsgalt. Das Blatt hatte sich gewendet, Rosinger wurde. ... Es gebe ein Thema, das gehe ihm nicht aus dem Kopf. Er sagt: 'Dieist da, immer da, und kommt immer mal wieder vor, wie geht man damit um?'"Außerdem: Diehat Jürg Altweggs Porträt des Schriftstellers aus der Wochenendausgabe online nachgereicht.Besprochen werden unter anderem"Der falsche Gruß" ( Tagesspiegel ), der vonherausgegebene Band "Stimmen der Hoffnung" mit Texten aus taz ),Gedichtband "schrift für blinde riesen" ( SZ ),"Die Verteidigung" (online nachgereicht von der FAS ),"Den Hund überleben" ( Tagesspiegel ) und"Meine Freundin Lotte" ().