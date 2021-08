-redakteur Dominic Johnson fasst die Stimmung nach diesem Sonntag, alsden Taliban überlassen wurde, nüchtern und präzise zusammen: "Man kann die US-geführte Intervention ab 2001 gut oder schlecht finden, aber in jedem Fall steht fest: Die afghanische Generation, die nach 2001 aufwuchs, wird. Menschenwürde für Mann und Frau, moderne Bildung für alle und demokratische Grundsätze - all das steht jetzt in Frage. Die neuen Herren in Kabul mögen sich in ihrer Rhetorik- einen Grund, ihnen zu vertrauen, gibt es nicht."Francesca Mannocchi erzählt in einer Reporatage aus Jalalabad für diedie Geschichte der Frauenrechtlerin und Journalistinund ihrer Schwester. Maiwand wurde vor einem halben Jahr wegen ihres Engagements ermordet. Sie gehören zu einer Generation, "die erstaufgewachsen ist.sind jünger als 24 Jahre. Fatima und Malala waren Kinder während des Taliban-Regimes, aber Fatima erinnert sich, was ihre Mutter erzählte: Frauen mussten in der Öffentlichkeit Hidschab oder Burka tragen und durften nicht ohne ein männliches Familienmitglied ausgehen. Sie hatten fast keine Rechte. Mädchen durften nach dem 8. Lebensjahr nicht mehr zur Schule gehen." Und Mannocchi zitiert Fatima: "Das Ausland habe seine Intervention in Afghanistan damit begründet, die Menschenrechte zu verteidigen. 'Jetzt hat das Ausland die moralische Pflicht, uns dabei zu helfen, sie zu erhalten', sagt Fatima. 'Sie können sichund uns hier mit einem finsteren Regime zurücklassen.'"Die Taliban lassen im Moment ihres Triumphshören, berichtet Friederike Böge für die: "mögen sich die Talibanführer an ein gutes Leben und den Gedanken gewöhnt haben, ihre Töchter auf Eliteuniversitäten zu schicken. Doch viele der jüngeren Feldkommandeure haben in ihrem Lebenund nie eine richtige Schule besucht. Wie schon die erste Generation der Taliban rekrutiert die Bewegung einen Großteil ihrer Kämpfer in pakistanischen Koranschulen."stützten sich auf afghanische Mitarbeiter und richten nun einen Aufruf an die Bundesregierung, der bei unter anderem bei veröffentlicht ist , endlich Not-Visa zur Verfügung zu stellen. Und die Lage ist mehr als dringlich: "Allein in den vergangenen Wochen wurde der weltbekannte Fotografin Kandahar erschossen, starb eine Fernsehjournalistin in Kabul bei einem Bombenanschlag., der häufig für diegearbeitet hat, wurde vor seinem Haus in Jalalabad erschossen."Im Interview mit demfürchtet der Politikwissenschaftler, dass es für viele afghanische Helfer bereitsist: "Die Taliban haben heute ein Kommuniqué erlassen, das sagt, dass sie Ausländer nicht daran hindern werden, Kabul über den Flughafen zu verlassen. Sie reden aber. Die Amerikaner wollen ihre Evakuierungsoperation bis Dienstag abgeschlossen haben. Wir fliegen wohl erst heute hin - und dann fängt ja auch die Evakuierungsoperation noch nicht an, weil die etwas Vorbereitung benötigt. Ich bin skeptisch, dass die Taliban Afghanen erlauben werden. Afghanistan zu verlassen. Wir dürfen außerdem eines nicht vergessen: Deutschland hat Ortskräfte, die in dem von Taliban kontrollierten Gebieten Masar-i-Scharif undsind. Diese Menschen werden den Weg bis nach Kabul nicht schaffen, wir werden sie nicht mehr aus Afghanistan rausbringen können. Das ist ein riesiges Drama."Und? Die Zukunftsaussichten sind vor allem für Europa nicht so gut, vermutet Thomas von der Osten-Sacken in der: "Vielleicht schaffen es die USA, mit einer neuen isolationistischen Politik, über das Debakel einigermaßen, wenn auch nicht unbeschadet hinwegzukommen. Solange von Afghanistan kein neuer Terroranschlag ausgeht, braucht es sie nur bedingt zu scheren, was dort vor sich geht. Für Europa sieht esaus: Schon diehat den Kontinent bis auf die Grundfesten erschüttert, eine abermalige wird Europa vor noch größere und existenzielle Probleme stellen."