ist inzwischen wegen unerträglicher Schmerzen und der Folter durch Schlafentzug in den Hungerstreik getreten, berichtet Inna Hartwich in der. Das Gefängnissystem, der Kern des russischen Machtsystems, reagiert mit kalter Indifferenz und Drohungen: "Nawalny hat innerhalb von zwei Wochen in Pokrow bereits. Einmal sei er zehn Minuten vor dem Aufstehbefehl aufgestanden, einmal habe er beim Treffen mit seinen Anwälten ein T-Shirt getragen, einmal habe er die Teilnahme an einem Videovortrag verweigert. Bereits ab zwei Verweisen könnte ein Häftling in einenkommen. Eine Schreckenskammer mit noch unmenschlicheren Bedingungen."Unterdessen versucht Putin seine nachlassende Popularität mitgegen die Ukraine zu kompensieren. "Biden sichert Ukraine 'unerschütterliche Unterstützung' zu", meldet heute unter anderem. Deutschland und Frankreich, als die am "Normandie-Format" beteiligten Nationen, halten sich dagegen wie immer zurück und behandeln schreibt Richard Herzinger in seinem Blog: "Statt etwa die Frage des Weiterbaus der Gaspipelinezumindest als Druckmittel einzusetzen, hält die Bundesregierung inbedingungslos an deren Fertigstellung fest. Nicht einmal der versuchte Giftmord an Alexei Nawalny und seine willkürliche Einkerkerung in einem Straflager nach seiner Rückkehr nach Russland hat die EU zu einer grundlegenden Änderung ihrer Haltung gegenüber dem Kreml veranlassen können."Konservatismus ist dieund die Anwesenheit einer meint der Politologein dermit Blick auf die CDU, die gerade ihren Nimbus als Partei der Krisenbewältigung verliert und imin die tiefste Sinnkrise stürze: "das beharrliche Management immer neuer Krisen, deren Folgeprobleme in Nachtsitzungen in Brüssel, Minsk oder Berlinwurden... verkörperte ideal die Kanzlerin, die 'die Dingedenkt' und die Not des 'Auf-Sicht-Fahrens' in unübersichtlichen Situationen zur Tugend einesKonservatismus erhob. Die Grundlage der christdemokratischen Hegemonie bestand dabei nicht nur in der Selbstinszenierung als seriöse 'Kraft der Mitte', die den Laden zusammenhält, sondern auch in der Apostrophierung des ultrapragmatischen Dauerkrisenmanagements alsder Politik: einer Politik, die sich jeglichen inhaltlichen Gestaltungsanspruch über den Moment hinaus ausgetrieben hat."Die britische Regierung hat einen "" (hierals pdf- Dokument ) vorgelegt, indem sie tut, was konservative britische Regierungen am besten können: sich selbst beweihräuchern. Derist über die Befunde natürlich empört. Peter Walker and Nazia Parveen resümieren den Bericht so: "Die Kommission sagt, dass esRassismus und rassistische Ungerechtigkeit gibt, aber 'wir sehen nicht länger ein Großbritannien, in dem das System willentlich gegen ethnische Minderheiten manipuliert wird'. Mehr als 200 Seiten später heißt es in der Schlussfolgerung, dass 'eingerechtfertigt ist' und dass 'zu viele Menschen in der progressiven und antirassistischen Bewegung zögern, die Errungenschaftenin der Vergangenheit anzuerkennen'."Der-Kolumnist David Olusoga stört sich unter anderem daran, dass der Bericht den Begriff des "", der die Gesellschaft präge, ablehnt. Noch mehr empört ihn allerdings eine Passage, in der gesagt wird, dass dienicht nur eine Zeit der Profitgier und des Leidens war, sondern dazu beigetragen haben, einezu schaffen. Hier setzten die Autoren (die übrigens großenteils schwarz oder asiatischer Herkunft sind) "vielleicht unwissentlich ein Argument ein, das vor 200 Jahrenzur Verteidigung der Sklaverei verwendet wurde: die Idee, dass schwarze Menschen, indem sie kulturell britisch wurden, irgendwiewaren".