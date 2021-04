Matt Bollinger, "One Gallon" (2021). Foto courtesy Zürcher Gallery





Kaum eine Schicht wird heute in den USA so verachtet wie die. Doch steht man in der Zürcher Gallery vor den 19 Bildern, dieseit Ausbruch der Pandemie gemalt hat, empfindet man echte Sympathie für diese Menschen, die vongezeichnet sind, schreibt John Yau auf. "In 'One Gallon' (2021) beugt sich ein großer, dickbäuchiger Mann in schmutzigen Hosen und ärmellosem Hemd vor und pumpt Benzin in einen roten Ein-Gallonen-Kanister. Links von ihm, vom Bildrand abgeschnitten, ist ein Teil der Heckklappe eines Pickups zu sehen. Die Schultern, der Rücken, der Nacken, der Kopf und die Schirmmütze des Mannes verlaufen fast parallel zum oberen Bildrand, getrennt durch ein schmales Band des grünlichen Himmels. Indem Bollinger die riesige Masse des stark gekrümmten Körperszusammendrängt, unterstreicht er, dass der Mannwird und für immer in dieser extremen, unbeholfenen Pose gefangen ist. ... Bollinger ist ein bedeutender Künstler, dessen Chronik eines wesentlichen Sektors des amerikanischen Lebens mehr ist als ein Kommentar zu den Fehlern des Kapitalismus. Es ist eine aufrichtige und nachdenkliche Reaktion auf eine Bevölkerungsgruppe, die in einem Kreislauf vongefangen ist."





In der Frankfurter Galerie Parisa Kind bestaunt Sandra Danicke eine Ausstellung des amerikanischen Künstlers, die "die Schnittstelle zwischen standardisierten Alu-Trittblechen und Gummibärchen" markiert. Was völlig gaga klingt, aber enormen Spaß macht: "Bouchet, der an der HfG Offenbach lehrt, hat eine Symbiose geschaffen, die so unglaubwürdig erscheint, dass man meint, man habe es mit dem Werk einestun. Was man sieht, sind augenscheinlich Metallbleche, die sichlegen, die Falten werfen und in verführerischen Gold- und Rosatönen schimmern. ... Seit zehn Jahren arbeitet der Künstler bereits an der Optimierung des Materials, erzählt er. Ein Werkstoff, der im Wesentlichenbesteht, zugleich hart wie Harz ist, nicht schimmelt und aussieht wie etwas anderes - je nachdem, welche Pigmente man hineinmischt. Der Härtungsprozess sei letztlich der Gleiche, der mit einem Gummibärchen passiert, das man lange an der Luft liegen lässt, erzählt Bouchet. Der Effekt ist bemerkenswert: Mal fühlt man sich anerinnert, dann wieder an Latexfolie oder flüssiges Kupfer."Weitere Artikel: Im berichtet Olga Kronsteiner von Vorwürfen gegen die Eremitage in St. Petersburg, sie stelleaus: "Das behaupten eine Reihe internationaler Experten - die nationalen schweigen diplomatisch. Der seit bald 30 Jahren amtierende Museumsdirektor wiegelt ab und versucht es als einenzu bagatellisieren. Den Leihgeber, einen Oligarchen, der im deutschen Baden-Baden ein Privatmuseum betreibt, interessieren die Belehrungen der Fachwelt nur insofern, als er mit Klagen droht." In stellt Franziska Peil das Projekt "Neustadt" vonin Zusammenarbeit mitvor, eine, die gerade per Schiff vom Borsighafen in Berlin nach Duisburg schippert, wo sie am Emscherkunstweg aufgestellt werden soll: "Der Transport über den Wasserweg ist als performativer Teil des Werkes gedacht, denn ein wichtiger Punkt in der Frage nach der Entwicklung von Städten und der Bewertung von Architektur ist die Nachhaltigkeit." Anika Meier unterhält sich fürmit dem Künstlerduoüber(non-fungible token, ein digitaler Echtheitsnachweis).-Kritiker Gerhard Matzig amüsiert sich mitFotoserie "Almost", dieeinfängt, auf Instagram bewundert werden kann und jetzt auch im Wien Museum . Und Catrin Lorch annonciert in dereinerzum Auftakt der 15. Documenta zu Themen wie "Lokale Verankerung", "Humor", "Großzügigkeit", "Unabhängigkeit", "Transparenz", "Genügsamkeit" und "Regeneration", uff.Besprochen werden die Gruppenausstellung "- Probleme der Repräsentation" im Berliner Kindl Zentrum für zeitgenössische Kunst ( taz ).