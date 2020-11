Ekstase beim Filmemachen: Clive Oppenheimer und Werner Herzog (Bild: Apple TV+)

Dirk Peitz spricht fürmit dem Vulkanologenund, die man bereits von ihrem Vulkanfilm "Into the Inferno" her als Team kennt und die nun mit "Fireball: Visitors from Darker Worlds" dernachgehen. Herzog ist da voll in seinem Element, spricht von einer "". Schließlich "gebietet uns der Gedanke Ehrfurcht, was es bedeutet haben mag, dass vor 65 Millionen Jahren ein Asteroid die Erde getroffen hat, dessen Einschlag einefreigesetzt hat. Oder dass das Innere unseres Planeten aus glühend heißem Magma besteht, das durch Vulkane an die Erdoberfläche geschleudert werden kann. Das löst nicht nur Ehrfurcht aus, sondern auch eine Art Erregung.beginnt damit, diese Gefühle bei Menschen einzufangen."In derlegt uns Bert Rebhandl wärmstens das bis ins Jahr 1978 zurückreichende Online-Archiv mit den Diskussionen und Debatten derans Herz. Bekanntlich finden bei dem Festival nach jeder Vorführung ausführliche Gespräche statt: Von Interesse sind diese Debatten "alsim deutschsprachigen Raum, als mentalitätsgeschichtlich spannende Reflexionsspur, als Kommunikationsforum für Erwartungshaltungen an den Medienalltag. ... Die Gespräche führen mitten hinein in eines derauch noch einer durch Quotenmessung und inzwischen viele weitere Rezeptionsdaten vollkommen durchleuchteten Medienlandschaft: Was möchten die Menschen (von sich) sehen und wissen?"Weitere Artikel: In der empfiehlt Claus Löser Filme aus dem Programm des Onlinefestivals , in der stellt Eva Königshofen das Programm vor. Fritz Göttler weist in derauf die Retrospektive im Vimeokanal des Münchner Filmmuseums hin.Besprochen werden die-Serie "Lovecraft Country" ( Welt ), die vierte Staffel der-Serie "The Crown" ( FAZ ZeitOnline ) und die deutsche-Serie "Die Barbaren" ( Freitag ).