Nach der Enthauptung Samuel Patys gab es in Frankreich. Ein Islamist brachte in einer Kirche in Nizza drei Menschen mit dem Messer um."Der Terrorismus ist nur die Spitze des Eisberges des. Letzterer treibt sein Unwesen seit einem Vierteljahrhundert auch in Deutschland - wo Politik und Medien ihn lange gewähren ließen. Aus Angst vor dem Vorwurf des '' und argumentierend mit der ''", schreibtin derbereits auf Nizza reagierend: "Seit vielen Jahren berichtetüber die Klagen von Lehrerinnen über 'islamistisch indoktrinierte Schülerinnen und Schüler', die sie 'ausbuhen', wenn sie zum Beispiel, die über dem Knie enden. Das alles hat sich lange angekündigt. Seit Mitte der 1990er Jahre, dem Start der islamistischen Offensive in Europa, unterwandert der politische Islam systematisch die, denund die. Dieser Islamismus ist kein Glaube, sondern eine- und nimmt die Religion in Geiselhaft. Die Mehrheit der aufgeklärten MuslimInnen in unserem Land ist das erste Opfer dieser Fanatiker. Auch und vor allem sie haben wir im Stich gelassen.""Die Attentate habenzu tun, sondern sind faschistischer Terror. Dieser Terror wiederum füttert nationalistische und", meint dagegen die französische postkoloniale Philosophin im-Interview mit Ute Cohen. Der Terror in Frankreich habe nicht religiöse, sondern, ist sie überzeugt: "Seit Jahren engagiert sich der französische Staat gegen islamistischen Terror, einerseits durch seine Ausnahmegesetzgebung, andererseits durch einen Verteidigungsdiskurs, der die Einheit und Werte der französischen Republik betont. Bürger muslimischer Kultur und Konfession werden dabei aber in einemim Inland gehalten, auf denen ein diskriminierender Verdacht lastet. Das hat mit der französischenzu tun. Frankreich hat seine Vergangenheit bislang nicht in eine konstruktive Debatte verwandeln können." Wobei anzumerken ist, dass Muslime, wenn sie in Frankreich geboren sind,sind wie alle anderen!Man sollte die Islamisten genauso wenig wie Rechtsextreme als "Opfer einer ungerechten Welt", schreibt Nadia Pantel in der: "Gäbe es nicht die Zeichnungen, wäre der Anlass zu töten ein anderer. Der Islamismus baut auf Feindbildern auf. Zu ihnen gehören derund seine Repräsentanten sowie Andersgläubige, besonders. Genauso wieund. Und die Mehrheit der Muslime, die sich weigert, sich dieser Weltsicht unterzuordnen." Pantel findet es "irritierend", wie viele da wegsehen.In Britannien gibt es eine "Gleichberechtigungs- und-" (EHRC, hier ihre Selbstdarstellung), die rechtlich bindende Empfehlungen aufstellen darf. Sie hatte die Antisemitismusvorwürfe gegen dieuntersucht und das Verhalten der Partei unter ihrem früheren Chefkritisiert. Corbyn hat die Ergebnisse noch gestern heruntergespielt: Das Ausmaß des Problems sei "aus politischen Gründen" worden. Nun hat die aktuelle Führung Corbynssuspendiert, berichtet Daniel Zylbersztajn in der: "Unter siebzig Fällen, welche die EHRC als Beispiele heraushob, konnte in 23 Fällen direkte Einmischung aus dem Büro des Führungsstabs um Corbyn nachgewiesen werden, um Vorwürfe des Antisemitismus unter den Teppich zu kehren oder sie abzubügeln, nachdem sie Aufsehen erregt hatten. So habe die Parteiführung von einer 'unberechtigten Klage' gesprochen, als es darum ging, dass Jeremy Corbyn ein antisemitisches Graffiti gutgeheißen hatte, auf dem karikierteMonopoly auf dem Rücken von Arbeitern spielten." Hier kann man den Bericht der Kommission lesen Nochmals in derblicktauf die lange Tradition derund Karikaturen, die erst mit dem Durchbruch des Internets und durchin die Krise geriet: "Lange bevor der heutige Staatspräsident Erdogan zum großen Angriff auf alle Medien startet und durch Repression und Übernahme eine weitgehend gleichförmige Medienlandschaft aufbaut, trifft es die Satiriker. 2005 verklagt er, damals noch als Regirungschef, Musa Kart, den Karikaturisten der Tageszeitung, weil dieser ihnhatte. Als diedarauf mit einem Cover reagiert, das, Elefant und weiteren Tierfiguren zeigt, verklagt Erdogan auch die Satirezeitschrift wegen Beleidigung. Es sind seine ersten aufsehenerregenden Maßnahmen gegen unliebsame Berichterstattung, denen später viele weitere folgen sollen und zugleich die ersten Anflüge des, das später zu seinem Markenzeichen wird."