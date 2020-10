Foto: Barbara Klemm





Als Redaktionsfotografin derprägte"unser Bild von der Bundesrepublik", nun tastet sie sich vorsichtig an Verse vonheran, erfährt Arno Widmann () in der Ausstellung "Hölderlins Orte" im Literaturhaus Berlin: "'Aber ihr, ihr Herrlichen! Steht wie ein Volk von Titanen/ In der zahmeren Welt und gehört nur euch und dem Himmel', hatte Hölderlin 1797 in Schillers Horen über 'Die Eichbäume' geschrieben. (…) Das Foto zeigt eine einzelne Eiche, die aussieht, als wäre sie einmal von einem Blitz zerfällt worden. Es gehört zum, dass sie nicht den Text illustrieren, sondernsind. Die einen nachdenken lassen über das, worum es einmal Barbara Klemm, das andere Mal Hölderlin ging. Das muss nicht dasselbe sein. In diesem Fall zum Beispiel stehen bei Hölderlin die freien Titanen bei einander, unverletzt, ja unverletzlich. Bei Barbara Klemm dagegen hat die Katastrophe stattgefunden.. Einer hat einsam und zerspalten überlebt."Einen "" legt, scheidender Direktor der Nationalgalerie mit seiner Bunny-Rogers-Ausstellung im Hamburger Bahnhof hin, findet Nicola Kuhn, die für denBilanz zieht. Kittelmann machte den Hamburger Bahnhof zur "internationalen Marke", krempelte die Nationalgalerie um, doch irgendwann "erlahmte der Elan", so Kuhn: "Der Macher Kittelmann fühlte sich imzunehmend eingeschnürt, konnte seine Visionen nicht mehr realisieren. Stattdessen organisierte er Ausstellungen für die Fondazione Prada in Venedig, die Fondation Beyeler in Basel, das Burda Museum in Baden-Baden. Sich selbst redete er die Gastspiele damit schön, dass seine auswärtigen Auftritte doch Werbung für die Nationalgalerie seien, in Berlin wurden sie allerdings nicht gerne gesehen.." Und was kommt jetzt nach Kittelmann?, fragt Ingeborg Ruthe in derWir haben unsere Mitarbeiterreduzieren müssen, sagt, Direktor des New Yorker Metropolitan Museums im Gespräch mit Stephan Hilpold, in dem er auch erläutert, wie sich amerikanische Museen über Wasser halten: "Hier veräußern Museen seit hundert Jahren Kunstwerke aus der Sammlung, das ist, wie das in Europa der Fall wäre. Dadurch könnenund die Sammlungen verbessert werden."Weitere Artikel: Im-Gespräch mit Catrin Lorch erklärt der New Yorker Galerist, der als Auktionator die Biden-Kampagne unterstützt hat, weshalb auch Republikaner bei der Biden-Auktion Kunst kauften, und warum er eine neue Galeriegründet: "Das geht auf die Idee der Kuratorin Ebony L. Haynes zurück. Sie hat mich darauf angesprochen, dass es einen Ort braucht, an dem Schwarze ausgebildet werden. Die von ihr geführte Galerie soll eine schwarze Identität haben. Die Kunstwelt ist so weiß, wir haben in den Galerien höchstens zwei oder drei Prozent schwarze Kollegen, in den Auktionshäusern sind es noch weniger." Immerhin diedürfen offen bleiben, meldet Ingeborg Ruthe in derBesprochen wird die Ausstellung "Wir heben ab" im Berliner Kupferstichkabinett ( taz ) und die Ausstellung "Into Space" mit Werken vonundim Berliner Haus am Waldsee ( Tagesspiegel ).