Die-Redaktion teilt in ihrem Newsletter mit, dass sie von "" künftig nicht mehr bloß als Verschwörungstheorie, sondern als "" ("Collective Delusion") sprechen will. Zu gefährlich, bis hin zum, sei die Wirkung des Phänomens trotz seinerTheorien etwa über die Demokraten als Kinderschänder. Der Begriff "Delusion" sei nicht perfekt, "aber 'Wahn' beschreibt die Realität besser als 'Verschwörungstheorie'. Wir sprechen hier über eine Menge Leute, die sich zu gemeinsamen Werten und Ideen bekennen, aus denen sie ihre Überzeugungen und. Die Auswirkungen von QAnon sind ein Beispiel für 'die Folgen unseres zerbrochenen Informationsökosystems in der realen Welt', schrieb kürzlich die. Die Ausbreitung dieses Wahns ist zum Teil ein Problem der Medienkompetenz - das zu einemgeworden ist."wurden von Polizei und Gerichten häufig verharmlosend als "" eingestuft, schreibt , der jahrlang über das Oktoberfest-Attentat recherchierte, in der(der Essay ist ein Vorabdruck aus seinem Buch zum Thema) - aber die Wahrnehmung ändert sich: "Der Mythos vom Einzeltäter begleitet die halbherzige polizeiliche, juristische und politische Bekämpfung des Rechtsextremismus bis heute. Aber seit derim November 2011 wird Verharmlosungen, Individualisierungen und Personalisierungen mitbegegnet. Die kritische Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit nimmt allmählich zu. Polizeiliche Ermittler vermeiden heute meist den traditionellen Reflex, sich frühzeitig auf einen Einzeltäter festzulegen."Und nochmal. Ein Autorenteam der begibt sich auf eine intensive Recherche nach der Gruppe (oder dem Einzeltäter?), die unter dem Namen "" Drohbriefe mit privaten Informationen verbreiten und offensichtlichbenutzen: "Im Juli 2020, zwei Jahre nach dem ersten Fax, prüft der Generalbundesanwalt, ob er den Fall übernimmt. Der hessische Polizeipräsident wird entlassen, ein Sonderermittler eingesetzt. Bis heute werden immer neue Mails mit Beschimpfungen und Drohungen verschickt. Inzwischen sind es. Unerträglich für die Betroffenen - und wie ein Stinkefinger in Richtung Polizei."Der in der hiesigen Mitte zirkulierendeist nicht mehr ein gefestigtes Weltbild wie zu Nazizeiten, aber Versatzstücke davon finden sich immer noch, schreibt Richard Herzinger in seinem Blog. Hinzukommen spezifisch, besonders in Bezug auf: "In Deutschland weist das Sprechen über Israel nach wie vor seine besonderen Fallstricke auf. So impliziert die Rede von der '' des heutigen Deutschland für den jüdischen Staat unterschwellig, das Land der Täter, das aus seiner unheilvollen Geschichte die richtigen Lehren gezogen zu haben glaubt, besäße auch eine besondere Verpflichtung, denzu rufen, wenn er seinerseits auf Irrwege zu geraten droht.""Wir haben es", schreibtin Anlehnung an Angela Merkels berühmten Satz von 2015 in der. "Wir" schaffen es nur, wenn sowohl die Ankömmlinge als auch die hiesige Gesellschaft sich miteinander, insistiert er: "Wenn ich nun lese, dass der Berliner Bezirk Charlottenburg vorhat, einen ganzen Wohnungskomplexzu bauen, dann haben wir als Gesellschaft scheinbar nichts gelernt. Welches Gefühl erzeugt ein, der mehr nach schlichter Duldung der Flüchtlinge aussieht als nach ehrlicher Akzeptanz in der Gesellschaft? Integration funktioniert nur über Inklusion, und dazu gehören Begegnungen.müssen dagegen verschwinden, und sie verschwinden dann, wenn man gesellschaftlich durchmischt wird.""Wir haben es geschafft", ruft dagegen Alan Posener in einem Essay . Die, trotz einiger Anfechtungen von rechts, versichert er: "Die Wiederbelebungsversuche einiger Epigonen der Konservativen Revolution in Schnellroda wirkenals eine Renaissance. Nach wie vor beherrschenfast unangefochten die intellektuellen und künstlerischen Institutionen der Republik. Die politische, wirtschaftliche, juristische und militärische Elite ist aus Überzeugung demokratisch und liberal gesonnen."Der Unternehmer Wolfram Klingler fragt in der, ob dienicht zu rigide sind (inzwischen spreche man nicht mehr über Todes-, sondern nur noch über Infektionszahlen): "Ein Ende ist nicht absehbar, wir werden schon in den nächsten Monaten erste Anzeichen davon zu spüren bekommen, wie hoch derist. Das Erwachen wird böse sein. Die Pandemie wird uns dabei noch lange weiter begleiten, womöglich gerade wegen der jetzigen Politik, welche darauf abzielt, die Anzahl Infektionen so niedrig wie möglich zu halten."Außerdem: Der Konfliktforscher empfiehlt im Gespräch mit Tom Wolfarth von dermehr, um der Verbreitung immer neueretwa zu Corona vorzubeugen.