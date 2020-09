Marion Baruch und A.G. Fronzoni, Abito - Contenitore, ca. 1969. Foto: Gianni Berengo Gardin/Fondazione Forma per la Fotografia. Courtesy of the artist

Edgar Calel in Zusammenarbeit mit Fernando Pereira dos Santos, Sueno de Obsidiana, 2020. Video. Foto: Chico Bahia

Das Kunstmuseum Luzern zeigt gerade eine Retrospektive der Schweizer Künstlerin. Ein zentraler Punkt in ihren Arbeiten ist: ein leeres Zimmer, das man auch in Luzern betreten kann, oder ihr eigener Name, den sie als Leerformel unter dem Label "Name Diffusion" anderen Künstlern zur Verfügung stellte, erzählt Angelika Affentranger-Kirchrath in der. "So entwickelten sichdes unbeschriebenen Namens spannende konzeptuelle Projekte. Seit je an der Textilbranche interessiert, lud Baruch sowohl Modedesigner wie Kleiderproduzenten zu einer Kooperation ein und vereinigte den ganzen - künstlerischen - Prozess derunter ihrem flexiblen Label. Ihr Name diente ihr schon viel früher zur immer wieder anders drapierten Hülle. 1969 stülpte sie sich für die Aktion 'Abito - Contenitore' ein schwarzes Tuch über.waren sichtbar, der Körper darunter war als Schemen bloß zu erahnen. Nicht um den Stoff und auch nicht um den Körper ging es ihr in ihrer Befragung in erster Linie, ihr Fokus richtete sich auf den sich ständig verändernden Raum zwischen Sackkleid und Körper, auf die."Ingeborg Ruthe und Hanno Hauenstein machen für dieeinen ersten Rundgang über die 11. Berlin Biennale , die unter dem Titel "Der Riss beginnt im Inneren" alles zu vereinen scheint, wasundheute angesagt ist: "Der titelgebende 'Riss' soll Zeugnis ablegen von Gewalt, aber auch von 'gegenseitiger Berührung und Bewegung', so steht es im Katalog. Postmodernen Ideen wird dabei neues Leben eingehaucht:, so ließe sich diese Biennale lesen, wurde von der kapitalistischen Moderne in Beton eingemauert.- und mit ihr all jene marginalisierten Gruppen, die nicht schon jahrhundertelang an der Speerspitze ihrer technischen Beherrschung standen - sei als Bühne missbraucht worden, als gestohlener Grund, auf dem man Fortschritt und Kultur inszenierte. Daher müssten wir den Fokus jetzt aufslegen - aufs Queere, Heilende und Natürliche -, in der Kunst und in der Gesellschaft." Im loben Nicola Kuhn und Birgit Rieger: "Diese Biennale istwie wohl keine andere zuvor."Der libanesische Künstlerlebt seit 20 Jahren in Berlin. Zwei Arbeiten von ihm kann man derzeit in der Stipendiatenausstellung "In weiter Ferne so nah" im Berliner Haus am Lützowplatz ( mehr hier ) sehen. Im Interview mit derspricht er über dieund ihre Auswirkungen und über- für ihn kein Ort, auf den man mit dem Finger zeigen kann: "Gerade habe ich eine Ausstellung in Celle mit meinem Forschungsprojekt zupräsentiert. Ein Palästinenser, der zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts in Berlin eine große Bildhauerkarriere hatte und alswegen der Nazis Berlin verlassen musste. Anhand dieses Projekts kann ich durch Geschichte meiner Fragestellung nachgehen. ... In sechs Jahren habe ich 100 seiner Arbeiten gekauft und sein Leben erforscht. Und die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Er überlebte die spanische Grippe; ich hoffentlich Corona. Und ich hoffe, dass trotz aller rechten Tendenzen es sich mit dem Nationalsozialismus nicht wiederholt. Aber sein Werk ist auch ein Stück Heimat, da er aus der Nähe meines Heimatortes kam. Und in dieser Tradition verbindet uns eines - nämlichzu machen. Das ist Heimat."Weitere Artikel: Simon Baur porträtiert in derdie Fotografin. In der berichtet Peter Richter von der Transformale in Potsdam. Ursula Scheer besucht für diedas neueröffnete-Haus in Ostende.Besprochen werden die Ausstellung des iranischen Künstlerkollektivsundin der Frankfurter Schirn taz ) und die Ausstellung "" in der Berliner Akademie der Künste taz ).